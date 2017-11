Os acontecimentos da família real britânica comovem diversas pessoas ao redor de todo mundo. A sensibilização aumenta a cada noivado, casamento e nascimento de filhos — e continua com a fofura dos pequenos. Kate e o príncipe William que o digam!

Agora, foi a vez do príncipe Harry e sua noiva, a atriz norte-americana Meghan Markle, atraírem os holofotes com a oficialização do noivado.

Mesmo sete anos depois de Kate e William anunciarem o pedido de casamento, conseguimos reconhecer muitas similaridades e diferenças entre esse momento e o dos novos noivos. Veja alguns detalhes!

Onde aconteceu

Enquanto Kate e William escolheram uma das salas do Palácio St. James para fazer a sessão de fotos do noivado, Meghan e Harry optaram pelo Jardim Sunken, no Palácio Kensington.

Segundo o portal da People, os novos noivos decidiram por esse local por motivos pessoais. Primeiro porque Harry cresceu no Palácio Kensington e também porque é onde o casal passará a morar depois do casamento.

O que vestiam

As peças de cor azul marinho são recorrentes no vestuário da família real e Harry e William honraram essa tradição. No entanto, o que realmente chamou a atenção foram as escolhas das noivas.

O vestido transpassado de Kate, que coincidentemente (ou não) também era azul marinho, tinha um estilo mais conservador e clássico, o qual combinava tanto com sua personalidade quanto com o local. Os sapatos pretos de salto alto foram perfeitos para completar o look discreto.

Meghan também optou por uma peça transpassada, mas com uma cor que saiu do padrão: o sobretudo branco. Por baixo, a atriz escolheu usar um vestido verde simples. Nos pés, as sandálias nude fecharam a composição.

“As escolhas são completamente diferentes. Meghan foi mais aventureira. Seu vestido é moderno e fica facilmente chique. Se parece muito com o estilo europeu“, contou Hilary Alexander, especialista em estilo, à People.

Os anéis

Eles foram dois dos principais protagonistas de ambas sessões de foto. O de Kate, para a felicidade de muitos, foi o mesmo que princesa Diana usou durante todo seu casamento com o príncipe Charles.

O de Meghan, apesar de não parecer, também tem uma conexão com a mãe dos príncipes. Com design do próprio Harry, o anel carregava dois diamantes da coleção pessoal da princesa Diana e uma pedra maior que veio de Botswana — um país que significa muito para o príncipe.

Sophie Goodwin, diretora de moda da revista britânica Tatler, contou à People que o anel mistura modernidade e história, características muito forte do relacionamento dos noivos. “Eles estão respeitando as tradições da família real, mas também estão no mundo moderno. William e Kate fizeram o mesmo, mesclando os dois lados e trazendo a realeza para uma nova era“, analisa.

