Se você deixou o planejamento da festa de Ano-Novo para a última hora, não se preocupe. Ainda dá tempo de garantir seu ingresso para celebrações particulares com conforto e muita animação. Abaixo, alguns empreendimentos onde a alegria estará garantida:

Casa Grande Resort & SPA – Guarujá, SP

Além do show de pirotecnia e de uma ceia especial no dia 31, o pacote do Casa Grande Hotel ainda conta com o Pré-Réveillon. Anitta, Wesley Safadão e o DJ Alok entram no esquenta para a virada com shows nos dias 29 e 30.

Palácio Tangará – São Paulo, SP

Festa temática é a proposta do Palácio Tangará para marcar a virada para 2018. A comemoração será inspirada pela Bella Époque e, por isso, a ideia é que os participantes vistam social completo ou looks inspirados nos anos 20. Além do jantar e da mesa de doces finos, o open bar também conta com coquetéis, destilados, vinhos e espumantes inclusos.

The Roof, no Hotel Majestic Palace – Florianópolis, SC

Petiscos, drinks e menu degustação recebem aqueles que elegerem a festa do The Roof, no hotel Magestic Palace, para entrar com o pé direito no próximo ano. Destaque para a vista da Avenina Beiramar Norte, em Floripa, onde haverá queima de fogos.

Sheraton Grand Rio Hotel & Resort – Rio de Janeiro, RJ

Não abre mão de passar a última noite de 2017 no Rio de Janeiro? A festa NEW, no Sheraton Grand Rio, terá o momento pé na areia e o momento balada para quem deseja o melhor dos dois mundos. Comidinhas e drinks estão inclusos.

Marina Park – Fortaleza, CE

Festa com showzão? Temos. Wesley Safadão, Maiara & Maraisa e Dennis DJ embalam a festa que marca os 25 anos de celebrações no Marina Park, em Fortaleza. Assim como nas outras opções, todo o serviço de bar e restaurante está incluso. Se joga!