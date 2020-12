As mensagens de Natal da realeza britânica

Fazendo jus ao ano atípico de 2020, pela primeira vez desde 1987 a Família Real não se reuniu para comemorar o Natal na casa de campo da rainha Elizabeth, em Sandringham, como de costume. Em vez disso, as celebrações foram feitas em menor escala e separadas.

Enquanto o príncipe Charles e sua esposa, Camilla, ficaram em seu palácio em Gloucestershire, William, Kate Middleton e as crianças passaram o feriado na casa de campo de Anmer Hall, Norfolk. Já a monarca e o príncipe Philip permaneceram em Windsor, onde estão em isolamento social desde março.

E foi de lá que ela gravou seu tradicional discurso natalino. Como era de se esperar, a rainha falou sobre o desafios que permearam 2020, um ano que, em suas palavras, se por necessidade afastou as pessoas, em muitas maneiras também as aproximou.

“Por todo a Commonwealth, histórias de pessoas que se voluntariam em suas comunidades, ajudando os necessitados têm inspirado minha família e eu”, disse, elogiando especialmente os serviços dos profissionais de saúde que, na linha de frente do enfrentamento da pandemia, seguem sendo um brilho de esperança de um novo amanhecer.

“Claro que, para muitos, esta época do ano será tingida de tristeza”, prosseguiu. “Alguns lamentando a perda de seus entes queridos, e outros sentido falta de amigos e familiares distantes por segurança, quando tudo o que realmente querem no Natal é um um simples abraço ou um aperto de mão. Se está entre essas pessoas, você não está sozinho, e deixe-me lhe assegurar que o tenho em meus pensamentos e orações”.

Em tom semelhante, Kate e William também compartilharam uma mensagem na qual diziam que estavam pensando nas pessoas que passariam o Natal sozinhas ou enlutadas pela perda de alguém querido, além dos que estão na linha de frente e “continuam reunindo energia para colocar suas próprias vidas em segundo plano e cuidar do resto de nós”.

This Christmas our thoughts are with those of you who are spending today alone, those of you who are mourning the loss of a loved one, and those of you on the frontline who are still mustering the energy to put your own lives on hold to look after the rest of us. pic.twitter.com/VvW3rV4fRz

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) December 25, 2020