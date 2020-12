Rainha Elizabeth decorou sua árvore de Natal com um item especial

Bolas, flocos de neve, pisca pisca são clássicos na decoração de Natal, mas a rainha Elizabeth decidiu dar um toque particular na sua árvore, que foi notado em uma foto de Kate Middleton e príncipe William no Castelo de Windsor.

No Twitter, os internautas observaram que a árvore no fundo da foto estava repleta de coroas, objeto íntimo de Betinha. “Acabei de notar que as árvores do lado de fora do Castelo de Windsor têm pequenos enfeites de coroa, o que é uma brincadeira hilária da parte da Rainha”, publicou o perfil dos blogueiros Tom e Lorenzo.

I just noticed that the trees outside Windsor Castle have little crown ornaments, which is a hilarious flex on the Queen's part. pic.twitter.com/DNry2ntP6K — Tom and Lorenzo (@tomandlorenzo) December 10, 2020

Continua após a publicidade

Colocar itens da realeza na decoração de Natal parece o início de uma tradição na família real. No ano passado, o Palácio de Buckingham divulgou uma foto da Betinha com Príncipe Charles, Príncipe William e Príncipe George fazendo pudins de Natal para caridade, que também revelou o resultado final da sua árvore. Além de coroas, havia tronos em miniatura.

O cuidado em deixar o castelo no clima natalino é reservado para Elizabeth, Philip e funcionários que vivem por lá. Por conta da pandemia, não haverá aglomeração com o restante da família.”Tendo considerado todos os conselhos apropriados, a Rainha e o Duque de Edimburgo decidiram que este ano eles passarão o Natal tranquilamente em Windsor”, informou um porta-voz da realeza à People.

Outro decisão dos monarcas por conta da pandemia foi o cancelamento da tradicional caminhada até a igreja. “Eles têm a sorte de passar o Natal com sua família todos os anos, mas entendem que sua família terá demandas conflitantes durante o período de Natal e estão contentes com uma temporada festiva tranquila este ano. Como todos, a esperança é que a normalidade retorne em 2021″, disse a fonte.

O que é mieloma múltiplo e como tratá-lo