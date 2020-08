As máscaras de Lady Gaga roubam a cena no VMA 2020

Não subestime o talento de Lady Gaga. Nunca. Em uma noite em que foi a grande vencedora e homenageada no VMA 2020, a cantora priorizou estilo – e segurança – na premiação virtual e desafiadora em tempos de pandemia.

Indicada para nove prêmios (levou seis), Lady Gaga mostrou criatividade e ousadia com looks de máscaras originais e sua assinatura em todos eles.

Para os críticos, Lady Gaga praticamente “salvou” a noite. A premiação encarou muitos desafios para manter o distanciamento social e ainda assim garantir apresentações ao vivo. Ao usar máscaras diferentes a cada aparição, a cantora criou o suspense divertido, sem desapontar. Foi, de certa forma, um retorno aos looks bizarros e assustadores do início de sua carreira, algo que os fãs amaram.

O primeiro foi o modelo intergaláctico para o tapete virtual. O capacete de astronauta substituiu a máscara… seria a única oportunidade da noite de ver seu rosto. “Eu já usava proteção facial antes de ser moda”, ela brincou no seu Instagram.

O vestido futurista de Iris Van Herpen e a máscara rosa de Cecilio Castrillo foram as escolhas da diva para receber o prêmio de Melhor Colaboração por Rain On Me.

Outro prêmio, outro look. Para receber o prêmio de Melhor Canção do Ano, Gaga escolheu o modelo verde assinado por Christopher John Rogers e uma máscara de chifres criada por Lance Victor Moore.

Mas Gaga também se apresentou no VMA 2020. Ao lado de Ariana Grande, também de máscara, a cantora optou por um look de látex com uma máscara temática com o nome de seu álbum, Chromatica. Ariana e Lady Gaga foram um dos pontos altos da noite, arrebentando no palco virtual.

Sabe o impressionate visual de plumas brancas, com uma roupa meio mulher-gato? É Valentino Haute Couture. Certamente um dos que ficarão mais clássicos para a cantora.

O que ganhou o voto popular foi o que Lady Gaga selecionou para encerrar a noite ao receber o novo prêmio, Tricon. Um look metálico que já é inesquecível.

“Eu sei que soou um disco arranhado, mas usem máscaras. É um sinal de respeito”, ela encerrou a noite.

O que falta para termos mais mulheres eleitas na política

