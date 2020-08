Alerta nostalgia! Relembre looks icônicos dos VMAs nos anos 1990 e 2000

Neste domingo (30), acontece mais uma edição do MTV Video Music Awards, o VMA. Já são 36 anos de premiação que, é claro, precisou se reinventar diante da pandemia. Serão vários palcos espalhados por Nova York, tudo ao ar livre, e algumas apresentações em Los Angeles. As performances serão sem plateia ou com público reduzido, enquanto policiais fiscalizam para que todas as equipes e artistas estejam usando máscaras e cumprindo o distanciamento social enquanto não se apresentam. Os envolvidos no evento, desde a produção até os músicos, chegaram em NY há 14 dias e se mantiveram isolados cumprindo quarentena.

Mas enquanto não chega a hora de assistir (a transmissão começa às 21h, pelo horário de Brasília), vale a pena rever alguns looks que marcaram época nos anos 1990 e 2000. Se você acha que as produções de hoje em dia são ousadas, provavelmente se esqueceu do que já rolou no passado: muitos cabelos coloridos, apliques com mechas falsas, aplicações de pedrarias no rosto e no corpo, camadas e mais camadas de iluminador corporal. Relembre:

Gwen Stefani, 1998

Cabelo azul preso em coques laterais e aplicações de cristais no rosto (além da tatuagem temporária, é claro) foi como Gwen Stefani cruzou o tapete vermelho do VMA em 1998.

Christina Aguilera, 2000

Apliques de mechas coloridas e olho bem esfumado foram, por muitos anos, duas das marcas registradas da cantora Christina Aguilera. Hoje ela é adepta de um visual mais clássico, mas não menos sexy, com fios bem platinados.

Britney Spears, 2001

A princesa do pop, que impactou gerações de meninas com suas músicas e seus looks, fez uma de suas apresentações mais célebres em 2001 durante o VMA. Britney Spears dançou enrolada numa cobra, com um conjunto feito de lenços. Destaque para alguns elementos que foram febre nos anos 2000: piercing no umbigo com pingente e tatuagens temporárias com glitter.

Jennifer Lopez, 2000

Jennifer Lopez no VMA em 2000Jennifer Lopez sempre foi um ícone das apresentações musicais neste tipo de evento, sempre protagonizando performances inesquecíveis. Toda de branco, neste ano, mais uma vez levou tendências que ditaram uma época. O combo cabelo preso e bandana na testa com brincos de argola. acompanhado de aplicações de cristal ao redor do umbigo e unhas alongadas ao estilo francesinha.

Destiny’s Child, 2005

Quem não dançou ao som de Destiny’s Child não viveu. Porém, mais do que isso, o antigo grupo de Kelly Rowland, Michelle Williams e Beyoncé Knowles foi, por muitos anos, a representação do que era glamuroso para looks de festa ou de capas de revista. Pense em cabelos volumosos e esvoaçantes, maquiagem com muitas camadas de iluminador e máscara para cílios, brilho aplicado no corpo todo e vestidos poderosos.

Lil’ Kim, 1999

A rapper Lil’ Kim nunca fez parte do time das discretas. Não seria diferente em 1999, quando foi ao VM usando um protetor de mamilo bordado, com a mesma aplicação nos braços, peruca lilás e batom cintilante.