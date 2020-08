Como as apresentações do VMA 2020 foram viabilizadas em meio à pandemia

Na noite deste domingo (30), acontece mais uma edição do MTV Video Music Awards (VMA), tradicional premiação do mundo da música – para assistir, ligue na emissora a cabo às 21h. Desta vez, por conta da pandemia, o formato será completamente novo. Foi divulgado que as apresentações de artistas acontecerão espalhadas pelos cinco distritos de Nova York: Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn e Staten Island. No entanto, algumas delas podem ter sido previamente gravadas.

Entre as atrações confirmadas, estão Lady Gaga, que retorna aos palcos da premiação após sete anos para divulgar o novo disco, e Ariana Grande – as cantoras lideram em número de indicações, com nove cada. A performance delas será em dupla, mas, de acordo com informações de uma coluna do jornal The New York Post, já foi gravada de Los Angeles usando chroma-key para simular que elas estão em Nova York.

O jornal indicou ainda que a cantora colombiana Maluma gravou sua apresentação na última quarta-feira (26) em um teatro no Brooklyn. O grupo CNCO teria feito o mesmo, tendo sido responsável por uma performance com direito a fogos de artifício na quinta-feira (27), levantando suspeitas de moradores da região. A modelo Bella Hadid, apontada como uma das apresentadoras, teria gravado também do Brooklyn.

Outras performances aguardadas são dos coreanos do BTS, da cantora Miley Cyrus e de Black Eye Peas. Mesmo em eventuais apresentações ao vivo, a presença de plateia deve ser estritamente limitada para evitar aglomerações.