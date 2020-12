Os planos da família real para o 100º aniversário do príncipe Philip

No dia 10 de junho de 2021, príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth, completará 100 anos. A data é importante para a família real britânica, mas fontes próximas afirmaram que o Duque de Edimburgo não quer uma grande comemoração.

Ao The Telegraph, fontes próximas à realeza afirmaram que príncipe Philip “não está ligando para a data” e que ele é um aniversariante relutante. O duque se aposentou de suas obrigações da realeza em 2017, depois de quase 70 anos.

Dependendo das restrições por conta da pandemia do novo coronavírus na data, é possível que o aniversário de 100 anos de Philip seja comemorado com um almoço apenas para os membros mais próximos da família, parecido com a comemoração de seu aniversário de 99 anos. Príncipe Harry, Meghan Markle e Archie devem viajar da Califórnia, onde moram atualmente, para Londres para poder prestigiar o avô de Harry.

Atualmente, o duque vive com a rainha no Castelo de Windsor e, segundo Katie Nicholl, comentarista da família real, o casal redescobriu a alegria de seus primeiros anos juntos durante a pandemia de Covid-19. Desde sua aposentadoria, o Duque de Edimburgo vivia em uma residência em Norfolk, no norte da Inglaterra, mas optou por se juntar à esposa durante o isolamento.

“Enquanto alguns casais acharam difícil e estressante passar mais tempo juntos, eles se deram muito bem e aproveitam muito esse tempo livre juntos”, contou. Em agosto, o casal fez uma viagem para a Escócia e, na volta, a rainha optou por ficar algumas semanas com Philip na Wood Farm, fazenda da realeza localizada no interior da Inglaterra, para que pudessem passar mais tempo juntos.

