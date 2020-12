Veja as tradições de Natal de Meghan e Harry sem a família real

Neste ano, Príncipe Harry e Meghan Markle celebraram o segundo Natal longe da família real. Nas festas passadas, os duques de Sussex haviam comemorado a data no Canadá, enquanto desta vez preferiram curtir o momento em uma casa alugada em Montecito, na Califórnia.

Segundo uma fonte próxima, Meghan, Harry e o pequeno Archie já têm suas próprias tradições de Natal. “É o segundo Natal de Harry longe da Inglaterra e a Meghan queria ter certeza que seria especial para todos”, disse a fonte à revista americana People.

As tradições – longe da família real – incluem comprar uma árvore de Natal e decorá-la juntos, além de sair com a mãe da duquesa, Doria Ragland. “Ambos amam o Natal e têm feito as decorações com Archie”, completou a fonte.

Além dessas tradições, o casal já havia revelado, na última quarta-feira (23), que eles pintaram seus próprios cartões de Natal, que consistem em um retrato colorido da família.

