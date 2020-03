‘Na Califórnia é diferente’. Meghan e Harry vão atrás do sonho

Após meses de especulação, apenas a dias de começarem o sabático como pessoas comuns, Meghan Markle e príncipe Harry já estão em Los Angeles, California. O casal deixou o Canadá, onde viveu nos últimos quatro meses e a partir da semana que vem não prestam mais contas à Família Real. É o sonho que Lulu Santos cantava no sucesso dos anos 1980, Garota Eu Vou Para Califórnia: “A vida passa lentamente e a gente vai tão de repente, tão de repente que não sente saudades do que já passou”.

Depois da fria despedida que tiveram no início de março, dificilmente os dois sentirão falta do protocolo, das críticas e da pressão da vida da realeza. Para ter a liberdade que sonhavam, o duque e a duquesa tiveram que abrir mão dos títulos e de poder usar a marca Sussex Royal, que já tinham registrado. Segundo comunicaram, a intenção é de se dedicar a projetos filantrópicos e palestras, mas Meghan pode retomar projetos artísticos. Nessa quinta (26) foi confirmado que sim, ela tem um projeto com a Disney e narrou o documentário Elephant, que será lançado em streaming na sexta (3).

Desocupados, certamente nenhum dos dois ficará.

Novo sobrenome e perto de sua mãe

Ao abrir mão dos títulos, o nome de casada de Meghan também altera. Atualmente seria Meghan Sussex, mas muitos apontam que ela vai adotar o sobrenome dado ao filho, Archie Mountbatten-Windsor. Se você acompanhou a série The Crown vai lembrar todo o drama do sobrenome da Família Real, que tomou alguns episódios da 1ª temporada. Os membros da Família Real não tem sobrenome de família – são os Windsor – mas a Rainha fez a concessão já nos anos 1960 que seus filhos (e netos), caso quisessem, poderiam usar o nome da família do príncipe Philip (Mountbatten) e o da Rainha (Windsor). Meghan e Harry devem passar a fazer isso agora.

Estar em Los Angeles tem todo sentido para o casal. São populares entre as estrelas de Hollywood, Meghan é natural da cidade e sua mãe mora lá. Sem falar da longa distância entre Califórnia e Inglaterra. Porém, segundo a imprensa britânica, Harry, que é muito próximo da avó, já combinou de voltar para visitá-la no verão europeu (junho), levando Archie (que terá um ano de idade). Isso passando a pandemia, claro. Com o príncipe Charles confirmado com o coronavírus, toda Família Real está em isolamento, com especial atenção à saúde da Rainha Elizabeth.

Meghan e Harry andam super quietos em sua conta do Instagram e no seu site, onde costumavam estar presentes diariamente. A marca terá que mudar (especula-se que vão adaptar o Royal para Global) mas de uma coisa estamos certas: as notícias vão começar a aparecer com frequência novamente. Afinal, “na Califórnia é diferente, irmão, é muito mais do que um sonho”