Kate conta qual presente deu à Rainha no 1º Natal que passaram juntas

Se já é difícil presentear “quem tem tudo”, imagine só quando essa pessoa é a rainha da Inglaterra. Esse foi o desafio de Kate Middleton no primeiro Natal que passou ao lado da família real, quando não sabia o que deveria levar para a avó do marido, Príncipe William.

“Lembro-me de estar em Sandringham, pela primeira vez, no Natal. Eu estava preocupada com o que dar para a rainha como presente. Eu me perguntava: ‘Deus, o que eu deveria dar para ela?'”, relatou em entrevista à emissora ITV durante o especial “Our Queen at 90”. Então, Kate teve a ideia de preparar algo com as próprias mãos para homenageá-la. “Poderia ter dado terrivelmente errado, mas decidi fazer a receita de chutney da minha avó”, revelou.

A duquesa de Cambridge conta que ficou apreensiva, mas o mimo foi bem recebido por Elizabeth II e estava sobre a mesa no dia seguinte. Segundo a revista People, o prato em questão leva abobrinha cozida em uma mistura de vinagre de malte, especiarias, cebola, açúcar mascavo e passas.