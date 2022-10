Anitta é anunciada como uma das atrações musicais do desfile de Rihanna

25 out 2022, 18h01

Por Sarah Catherine Seles 25 out 2022, 18h01

Rihanna utilizou suas redes sociais para anunciar a sua participação na quarta edição do desfile “SavagexFenty Show”, a grife de lingerie da estrela. Anitta aparece como uma das atrações musicais do evento, que acontecerá em 9 de novembro.

A cantora pop brasileira repostou o vídeo promocional em seu perfil do Instagram minutos depois de Riri. “A contagem regressiva começa agora”, diz a legenda do post original.

Anitta comemorou a parceria com Rihanna e comentou: “Simplesmente a melhor. Você é meu tudo!”. Os fãs brasileiros também foram à loucura com a notícia e celebraram muito nos comentários da publicação.

Burna Boy, Don Toliver e Maxwell são as outras atrações anunciadas. Cara Delevingne, Irina Shayk e Lily Singh são alguns modelos que fazem parte do desfile da marca.

A partir de 9 de novembro, o evento que reúne moda e música estará disponível no Amazon Prime Video. As últimas edições do espetáculo também estão disponíveis na plataforma para serem assistidas.