Luísa Sonza sai do line-up do REP Festival após caso de racismo

Por Lorraine Moreira Atualizado em 24 out 2022, 19h51 - Publicado em 24 out 2022, 19h40

A participação de Luísa Sonza no REP Festival foi cancelada nesta segunda-feira (24). A decisão pode ter sido motivada por pressão do público, que se manifestou nas redes sociais depois de um caso de racismo envolvendo a cantora voltar a repercutir.

O perfil oficial do REP Festival excluiu a publicação do line-up e postou uma nova, sem o nome da Luísa Sonza. Agora, foram adicionados os artistas Don L, Marechal e Plutonio como parte integrante dos shows que acontecerão entre os dias 11 e 12 de fevereiro de 2023, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Don L comemorou sua entrada no festival. “Agradeço a todos que se mobilizaram pela minha participação no rep festival. Eu decidi aceitar a proposta por um valor que permitisse melhorar o natal da minha banda e começar a fazer o que eu sempre quis: meu dízimo pra um coletivo revolucionário”, escreveu.

A produção do evento e a equipe da cantora não publicaram nota de esclarecimento sobre o ocorrido e não confirmaram ou negaram o motivo para o cancelamento de sua participação.

Entenda o caso envolvendo Luísa Sonza

O caso em questão não é recente, ele aconteceu em 2018, mas só ficou conhecido em 2020. Segundo a advogada Isabel Macedo de Jesus, que move o processo contra Luísa Sonza, ela estava sentada em uma mesa próxima ao palco em que a cantora se apresentava, em uma pousada em Fernando de Noronha, para comemorar o seu aniversário.

Quando se levantou para ir ao banheiro, a artista teria dado um tapa em seu braço e pedido para que ela lhe entregasse um copo d’água. A advogada tentou explicar que era uma hóspede, mas afirma que se sentiu humilhada e não foi acolhida pela gerência da pousada.

Quando o caso veio a público, Luísa usou a sua conta no Twitter para negar ter cometido o ato racista. “Gente, tudo isso é mentira! Não acreditem nisso! Eu jamais teria esse tipo de atitude. Vocês me conhecem bem, sabem qual é meu caráter, minha índole. Eu jamais ofenderia outra pessoa por conta da cor de sua pele. Jamais! Essa acusação é absurda”, escreveu.

Depois de o caso voltar à tona, Luísa pediu uma audiência amigável para acabar com a ação. Em suas redes sociais, ela informou os seguidores do cancelamento de sua turnê e falou que gostaria de pedir desculpas pela situação.

