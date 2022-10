Demissexual: o que significa a orientação sexual declarada por famosas?

Atualizado em 22 out 2022, 10h58 - Publicado em 22 out 2022, 10h56

Nesta semana, Iza declarou ser demissexual durante a sua participação no Quem Pod, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme – uma sexualidade que já foi comentada por alguns famosos, mas que ainda é desconhecida para muita gente. Se você ficou sem entender, calma – a gente aprende juntas!

O que é demissexual?

A palavra demissexualidade é usada para descrever pessoas que sentem atração sexual apenas depois de formarem uma conexão emocional mais profunda. Por esse motivo, é comum que sintam atração por amigos íntimos ou seus parceiros românticos.

Mas, vale dizer: a conexão emocional é apenas um pré-requisito para se relacionar sexualmente, mas não é uma garantia. Segundo a Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD), a demissexualidade vem da ideia de atração primária – aquela baseada nas primeiras impressões – e atração secundária, a que é desenvolvida ao longo do tempo e das relações. Os demissexuais só experimentam a segunda e isso, aliás, não tem nada a ver com orientação sexual por gênero: eles podem ser heterossexuais, bissexuais, pansexuais e de qualquer gênero.

Demissexualidade e assexualidade são a mesma coisa?

Por não sentirem atração sexual com a mesma frequência que o restante da população, o Demisexuality Resource Center considera que os demissexuais fazem parte da comunidade assexual, no entanto, existem sim diferenças. Enquanto eles são capazes de sentir atração sexual após criar um vínculo emocional profundo, os assexuais podem não ter nenhuma atração sexual. Entenda melhor abaixo: