Halloween da Pabllo Vittar: os melhores looks das famosas

Na sexta-feira (21), Pabllo Vittar fez uma festa de Halloween para comemorar o lançamento do single AMEIANOITE, em parceria com Gloria Groove, e antecipar o seu aniversário de 29 anos. E para quem está buscando inspirações de looks para as celebrações de Dia das Bruxas, a ocasião trouxe algumas boas ideias! Veja o que as famosas vestiram.

Looks do Halloween da Pabllo Vittar

A dona da festa usou um look todo em couro, com spikes, meia arrastão e coturno de cano alto! Poderosíssima.

A youtuber e embaixadora da Unicef, Thaynara OG, fez uma versão criativa de zumbi, com um vestido e penteado glamorosos, além da maquiagem impecável.

Danny Bond apostou na fantasia estilizada de Hera Venenosa, vilã dos quadrinhos do Batman.

A Pequena Lo deixou de lado a fantasia assustadora e optou por uma coelhinha rosa, inspirada no traje usado por Reese Witherspoon em Legalmente Loira.

O cantor Chameleo escolheu uma fantasia do Pokemon Chicorita, apelidada por ele de “Pokemona”. Incrível!