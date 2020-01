Amigos dizem que Harry se entristece com julgamentos sobre ele

Príncipe Harry passou 15 dias longe do filho e uma semana inteira – a mais pesada delas, sem dúvida – longe de Meghan Markle, até concluir sua negociação para se afastar da Família Real e buscar uma vida independente no Canadá. Em sua ‘nova’ casa, Vancouver, Harry está conduzindo uma vida longe dos holofotes e não foi fotografado desde que desembarcou na costa oeste canadense.

Os amigos mais próximos, no entanto, conversaram com a imprensa sobre esse período delicado (mas encorajador) na vida dos Sussex Royal.

“Eu conversei com Harry há alguns dias” revelou o jogador de polo argentino, Nacho Figueras, amigo do príncipe. “Ele sofreu muito com tudo que aconteceu. Ele sofre muito com as pessoas o julgando”, diz o amigo.

Parte da decisão de se afastar do papel de membro senior da Família Real se deve à pressão e exposição da vida do casal na mídia, como Harry e Meghan explicaram. Ainda assim, encontraram muita animosidade e crítica no Reino Unido, com jornais e redes sociais ultrapassando os limites com acusações e informações falsas sobre todo drama familiar. Segundo Figueras, que já era próximo do príncipe antes dele se casar, o nascimento do filho mudou Harry, mas era natural e por razões nobres.

“Agora ele é pai, um homem que está tentando proteger seu filhote e sua leoa de tudo e todos”, diz Figueras. “Ele se transformou em um homem incrível, um homem que sua mãe [princesa Diana], se orgulharia”, garante.

Não é a primeira vez que o jogador defende o amigo. Quando Harry anunciou que seria pai, ele abriu o coração com Figueras.

“Nós conversamos sobre paternidade e ele sabe o que está fazendo. Ele é um cara incrível, um cara maravilhoso. Eu me inspiro nas coisas que ele faz”, ele elogiou.

O depoimento de Nacho Figueras faz parte de um especial que vai ao ar hoje nos Estados Unidos sobre o Meghexit: Royal Divide: Harry, Meghan and the Crown (A divisão Real: Harry, Meghan e a Coroa, traduzindo do inglês).

O silêncio de Meghan e Harry, que só postam em seu Instagram sobre as causas sociais que dão apoio, é coerente com o que eles anunciaram que fariam.

A Família Real adotou uma atitude vida que segue. No mesmo dia que Harry foi embora, príncipe William (ao lado de Kate Middleton e seus tios, príncipe Harry, Sophie, condessa de Wessex e princesa Anne) recebeu políticos africanos em uma cerimônia oficial no Palácio de Buckingham, representando a Rainha. Kate anda super ocupada com eventos diários em Londres. A Rainha, que estava de férias, já tem compromissos confirmados para segunda-feira (03). Enquanto isso, Harry, Meghan e Archie aproveitam a paz em sua casa Vancouver.

Essa semana, o ex-mordomo e confidente de Diana postou uma carta em que a princesa escreveu sobre o que esperava para os filhos. Assim como Figuera, ele tem certeza que ela daria apoio ao filho.