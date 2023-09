Adele parabeniza recém-casados brasileiros e aceita ser madrinha

A cantora britânica Adele com toda certeza é a mais nova padroeira dos casais apaixonados! Nesta última terça-feira (19), viralizou mais um vídeo da cantora celebrando a felicidade e o casamento de um casal durante um de seus shows de residência em Las Vegas.

E desta vez foi para lá de especial, pois os homenageados foram os brasileiros Gabi Alvarenga e Guilherme Morangon, que se casaram na famosa cidade das luzes. O momento inusitado foi registrado por fãs da cantora, que avistou o casal na plateia e resolver interagir. Emocionados, os dois perguntaram se ela aceitaria ser a madrinha de casamento. Adele não hesitou e se mostrou muito feliz pelo convite: “Eu adoraria ser sua madrinha!” Confira o momento icônico:

Adele recebeu convite de brasileiros para ser madrinha de casamento durante show. pic.twitter.com/96NEhXaaQz — José Norberto Flesch (@jnflesch) September 20, 2023

Em entrevista ao G1, Gabi e Guilherme contaram que tudo aconteceu porque a cantora notou o look de noiva e resolveu começar a brincar e interagir. "Ela viu a gente na hora que a música entrou em uma parte instrumental. Ela tirou o microfone, olhou para a gente e apontou para o meu vestido. Aí ela fez um coraçãozinho, virou para as pessoas que estavam na frente e falou: 'They just got married!' ['Eles acabaram de se casar']. Deu parabéns para a gente, foi muito fofa. Eu entreguei o buquê para ela, que pegou e colocou no meio dos seios", declarou Gabi ao portal.

Essa não é a primeira vez que a cantora brinca ou cria momentos especiais para seus fãs durante os shows em Las Vegas. Recentemente, Adele ajudou a revelar o sexo do bebê para uma mãe grávida de 6 meses em uma das apresentações. Uma verdadeira diva acessível.

Adele está realizando uma série de shows durante sua passagem pelo The Colosseum, que fica localizado dentro do famoso e luxuoso hotel Caesars Palace, em Las Vegas. O projeto Weekends With Adele possui uma previsão de 34 apresentações durante todos os fins de semana, entre junho e novembro de 2023.