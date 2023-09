Harildo Déda, ator e diretor brasileiro, morre aos 83 anos

Morreu nesta terça-feira (19) o ator e diretor brasileiro Harildo Déda, aos 83 anos, na cidade de Salvador, na Bahia. A informação foi confirmada pelo amigo e presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro, que compartilhou uma homenagem ao ator em seu Instagram. Confira a publicação:

Harildo estava internado no Hospital Português, localizado na Barra, região sul da capital soteropolitana. A causa de sua morte foi uma falência múltipla dos órgãos.

O ator ficou conhecido por participações exemplares no cinema, na televisão e no teatro brasileiro, contracenando em produções de grandes destaque, como as novelas O Pagador de Promessas (1988), Dona Flor e Seus Dois Maridos (1998), Gabriela (2012), entre outras produções.

Já no cinema, participou de longas como Tieta do Agreste, Central do Brasil e Cidade Baixa. No teatro, realizou cerca de 70 peças ao longo de toda sua vida, dirigindo outros 20 espetáculos.

Continua após a publicidade

Após um pouco mais de 60 anos de carreira, Déda foi homenageado nesta manhã no Teatro Martim Gonçalves, localizado na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde atuou como professor por anos. Em seguida, seu corpo será levado para Sergipe, seu Estado natal, onde será enterrado.