Estopinha, primeira influencer pet do Brasil, morre aos 14 anos

A cadelinha Estopinha, conhecida por ser a primeira “influencer pet” do Brasil, morreu nesta quarta-feira (30) após viver 14 anos ao lado de seu tutor, o especialista em comportamento animal, Alexandre Rossi, e sua família.

A notícia foi confirmada nesta manhã por Alexandre em seu Instagram, que vinha atualizando periodicamente os fãs sobre o estado de saúde da cachorrinha. Após algumas semanas de internações e tratamentos paliativos, ele surpreendeu a todos com a notícia de que Estopinha não estava mais entre nós: “Estopinha se foi… dormimos juntinhos e ela estava sem dor. Isso era o mais importante para mim. Recebeu cuidados durante a noite e descansou na minha cama com todo o carinho que podia dar”, declarou Rossi.

Confira a publicação e a declaração feita pelo tutor:

Estopinha contraiu recentemente uma infecção na unha, que, após algumas semanas de tratamento, devido aos fortes medicamentos, atingiram seu estômago.

Alexandre anunciou a realização de um memorial em homenagem a cadelinha, que, ao longo dos anos, conseguiu acumular mais de 700 mil seguidores somente no seu Instagram, onde participava dos vídeos de rotinas e viagens com Alexandre e sua família: “Deixaremos aberto a quem puder e quiser estar presente nessa celebração, vocês são parte da vida dela também. Logo venho também compartilhar com vocês um link para quem só puder acompanhar de forma online”, declarou o tutor.

Estopinha ficou conhecida por ser uma figura emblemática ao lado de Alexandre no resgate e tratamento comportamental de animais domésticos. O trabalho dos dois ficou notoriamente reconhecido, chegando a participar de palestras em universidades e instituições ao redor do mundo, além de participações especiais em programas de TV.

Ela foi adotada por Alexandre ainda com 1 ano de vida após ser rejeitada duas vezes pelos seus tutores anteriores, que alegaram que Estopinha possuía um “mau comportamento”. Após ser adotada por Alexandre, Estopinha recebeu aulas de etiqueta, provando que o amor e o treinamento podem ser a chave principal para um bom relacionamento entre seres humanos e animais.

Que o amor e a fidelidade de Estopinha para seu tutor e seguidores fiquem marcados para sempre em nossas memórias.