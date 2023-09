Ivete Sangalo publica vídeo ‘brigando’ com Anitta nas redes sociais

Ivete Sangalo usou as redes sociais na tarde deste domingo (17) para publicar um vídeo ironizando a sua suposta rivalidade com Anitta. Na filmagem, as duas aparecem contracenando uma briga ‘fake’ nos bastidores da TV Globo. Confira:

Vale lembrar que a cantora de “Envolver” é uma das convidadas da estreia da segunda temporada do Pipoca da Ivete, que estreia hoje na emissora.

Reação dos famosos

Nos comentários, artistas e famosos como Angélica, Luedji Luna (e até a própria Anitta) reagiram com risadas e aplausos após a postagem da brincadeira.

De onde surgiram os rumores da rivalidade

Os rumores acerca de uma possível rivalidade entre as cantoras vieram após o lançamento do livro “Furacão Anitta”, escrito pelo infame jornalista Léo Dias. Em uma das passagens, ele afirma que Ivete teria pedido que Anitta se “humilhasse” em seu programa de TV para que pudesse participar da gravação de seu DVD.

Logo após a disponibilização do livro, um suposto áudio de Anitta confirmando a história também foi vazado. Contudo, mesmo após a rivalidade ser estimulada tanto por Dias quanto por internautas, ambas nunca embarcaram no conflito.

Aliás, a atitude das duas é justamente o oposto: em seus shows, a funkeira canta inúmeros sucessos da baiana. Além disso, Sangalo desejou melhoras para a carioca durante o período em que estava doente.