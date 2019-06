A primeira foto de ensaio da turnê de Sandy & Junior

A página oficial da dupla Sandy & Junior no Instagram postou a primeira foto de um ensaio da turnê “Nossa História”, que começa no dia 12 de julho, em Recife. São 15 shows no total, mas apenas dois deles ainda têm ingressos disponíveis, em Porto Alegre e em Manaus. A tour, que termina em 13 de outubro, comemora 30 anos da parceria dos irmãos Sandy e Junior. Na imagem divulgada, dá para ver também Xororó, pai da dupla e grande incentivador da série de shows para comemorar a carreira de sucesso. Os irmãos cantaram juntos de 1989 a 2007.

O sertanejo contou em uma entrevista ao Gshow que desde que “os meninos” anunciaram a separação, em 2007, ele recebia pedidos de admiradores para que os filhos voltassem a cantar juntos.

“Onde vou, e viajo o Brasil inteiro com shows, é sempre essa cobrança pela volta deles. Desde a separação eu ouço isso. Vez ou outra, comentava o que estava acontecendo, até que chegou um dia em que falei de novo, nessas centenas de vezes, e eles disseram: ‘Por que não, pai?’, contou Xororó.

Além dele, outra pessoa próxima aos dois teve uma parcela de culpa na reunião da dupla, Lucas Lima, marido de Sandy. De acordo com Noely, mãe de Sandy e Junior, tudo começou em uma viagem que eles fizeram para a fazenda.

