Horóscopo: as previsões de Susan Miller para os signos em junho

Junho bate em nossa porta e com ele chegam também mudanças trazidas pelos astros. Confira o que está reservado para o seu signo no horóscopo de junho:

Gêmeos

21/5 a 20/6

A Lua nova do começo do mês no seu signo é um presente de aniversário. Com Júpiter na casa dos relacionamentos, ela agirá como cupido. Talvez você assuma um compromisso amoroso ou profissional. Um novo trabalho exigirá muitas habilidades e, graças a Mercúrio, deve reverter em dinheiro, mas evite gastos desnecessários, pois surgirão contas inesperadas na primeira quinzena. Com Netuno, planeta da fama e do reconhecimento, retrógrado de 21 de junho até novembro, você entrará em um processo de autoanálise, que ao final lhe trará sucesso na carreira e estabilidade financeira. Vênus no seu signo de 8 deste mês até julho aumentará seu carisma. A Lua cheia do dia 17, em Sagitário, indica um novo amor ou o estreitamento de laços antigos. No entanto, entre 20 e 31, com Mercúrio retrógrado, as frustrações serão constantes.

Câncer

21/6 a 21/7

Sua estratégia para lidar com quem tenta competir com você parece estar dando certo. Em janeiro, a situação estava complicada, gerando fortes inimizades. Na Lua nova do começo do mês, você terá tempo para refletir sobre seus comportamentos e avaliar quais a levaram à posição atual. Mas mantenha ainda seus planos em segredo e evite tomar como verdade qualquer informação que aparecer. Netuno em ângulo ruim com a Lua torna difícil separar ficção e realidade. Portanto, ao desconfiar de algo, investigue profundamente. Pela primeira vez em dois anos, Marte estará no seu signo durante todo o mês, dando-lhe força, determinação e direcionamento. Seus desejos prevalecerão, e você ainda terá o poder de atrair mais gente para sua causa. Aproveite; nem sempre a vida é tão doce. Depois, o planeta se alinha com Netuno, enviando energia romântica para chacoalhar as emoções. Seu relacionamento deverá crescer dia após dia. A Lua cheia do dia 17 irá pôr fim em um assunto de trabalho.

Leão

22/7 a 22/8

Agitação é a palavra de ordem. Festas, jantares, encontros com amigos. Tudo deve acontecer na primeira semana, com a Lua nova impulsionando seu lado social. Aproveite para sair da bolha e interagir com pessoas diferentes. É possível que surjam até alguns eventos de trabalho, que lhe permitirão conhecer gente importante. A Lua cheia do dia 17, em Sagitário, ilumina sua casa do amor. Júpiter, o planeta da sorte, estará orbitando por perto. A combinação trará bem-estar e gratidão. As comprometidas devem conversar com o par sobre o próximo passo. Se quiser engravidar, o período é ideal. Na carreira, o momento é poderoso. Marte, o planeta da ação, ajudará a finalizar um projeto antes de mostrá-lo ao mundo. Isso só deve acontecer no próximo mês. Com Mercúrio retrógrado a partir do dia 8, aguarde para tomar grandes decisões. No dia 27, seu regente, o Sol, recebe vibrações de Urano, trazendo notícias inesperadas. Talvez você faça uma viagem confidencial que merecerá até uma comemoração.

Virgem

23/8 a 22/9

Espere por notícias empolgantes na carreira. A Lua nova do começo do mês sugere que entrevistas para posições interessantes devem surgir. Estude bem cada oferta e investigue a empresa e os detalhes da vaga, pois Netuno, em ângulo complicado com a Lua, provocará confusões na comunicação. Júpiter, o planeta da sorte, em sintonia com a Lua, indica que você terá o apoio da família seja qual for sua decisão. Se precisar mudar de casa, deverá ser para um local maior e mais ensolarado. Pode ser também que você prefira apenas reformar ou mudar a decoração. Mas o mês não envolverá só trabalho. Marte iluminará sua casa de atividades sociais, fazendo com que receba vários convites. O dia 13 promete ser glamouroso, já que Marte e Netuno irão criar uma atmosfera especial. Que tal marcar um programa com os amigos em um lugar gostoso ou até mesmo em casa? Evite apenas o dia 19, quando eventos com muita gente não serão harmoniosos. O dia 27 é bom para colocar o pé na estrada.

Libra

23/9 a 22/10

As novidades não param de chegar, e a maioria delas impacta diretamente sua carreira. É que Marte entrou recentemente no seu setor do trabalho, estimulando sua ambição. Se você sente que já fez tudo que estava a seu alcance, é hora de tentar algo diferente. Procure vagas que tenham a ver com você. Descubra para qual área da sua empresa é possível migrar. Mas deixe essas movimentações para depois de 16 de julho. O momento atual é de prospecção. A Lua nova do começo do mês despertará a vontade de viajar, e a oportunidade deve surgir, mas para lidar com temas profissionais. Mesmo assim, sair da rotina lhe fará bem. Afinal, a carreira irá exigir muito de você a partir de agora e pelos meses seguintes. Você terá que tomar várias decisões. Portanto, aproveite qualquer momento de descanso e relaxamento. Se puder, hospede-se em um hotel confortável, com spa. Netuno, planeta da criatividade, volta a circular pelo seu setor de tarefas, inspirando-a em novos projetos.

Escorpião

23/10 a 21/11

Quando o assunto é dinheiro, saber negociar é essencial. Se você não se sentir pronta para isso, reserve um tempo para se preparar. Analise a questão de todos os lados e dedique-se a fundo ao tema. Netuno em ângulo desfavorável com a Lua nova, logo no começo do mês, complica a situação. Se precisar de esclarecimentos, peça a ajuda de um conselheiro financeiro ou advogado. Na Lua cheia do dia 17, começam a chegar as recompensas pelo seu esforço na carreira. O valor parece generoso. A energia desse fenômeno sugere que deverá encerrar por aí as lições sobre dinheiro. Você poderá assinar cheques e tomar decisões. Urano, o planeta das surpresas, estará por perto, trazendo eventos inesperados. O dia 13, quando Marte em Câncer encontrará Netuno em Peixes, será um dos mais românticos do mês e fortalecerá os laços. Você deve fazer uma viagem com seu par perto do dia 27. Deixe que ele escolha o destino. A relação com os filhos também melhorará.

Sagitário

22/11 a 21/12

Você é um espírito livre, mas consegue enxergar com clareza as vantagens de ter um bom companheiro para chegar a certos lugares. Com Júpiter, seu regente, perto da Lua nova do começo do mês, você deve parar para analisar essa parceria. A posição de Netuno sugere que vocês terão que discutir alguns detalhes. Afinal, embora você não goste de acordos contratuais, tudo indica que seu par vai insistir em firmar um. Encare isso como a oportunidade de vocês alinharem as expectativas. Vênus avisa que a comunicação será a ferramenta-chave para fazer dar certo. No dia 17, a Lua Cheia no seu signo trará à tona uma questão pessoal. Procure ser bastante objetiva em qualquer argumentação. Urano, o planeta da surpresa, lhe trará sorte. Seus gastos estarão acima do normal, mas isso deve se regularizar em julho. Segure as pontas e pense em formas de ganhar dinheiro. Um novo trabalho ou cliente pode aparecer no dia 27 com proposta de remuneração gorda. Conte com a ajuda de amigos e familiares nesse período.

Capricórnio

22/12 a 20/1

No trabalho, os projetos estão aumentando, mas a demanda crescente a deixará feliz. Ao ser procurada por novos clientes e negócios, avalie bem os contratos, pois Netuno causará confusão nas comunicações. Se necessário, procure um conselheiro. O ritmo será intenso até a Lua cheia do dia 17, quando você vai querer um pouco de privacidade e descanso. Tire algumas horas no fim de semana para dormir bem ou se desligar do mundo temporariamente. Se você tem filhos, instantes assim não acontecem com frequência. Então veja se consegue alguém para ajudar a cuidar das crianças. Vênus em Touro até o dia 8 cria o cenário perfeito para o amor. Marte no seu setor das parcerias durante todo o mês colabora com o clima. Entretanto, em algumas situações, talvez fiquem aparentes as diferenças entre vocês. Pode ser exaustivo entender o outro, mas tenha em mente que o objetivo é melhorar o relacionamento. No dia 27, Urano e o Sol combinam suas energias e criam uma atmosfera divertida.

Aquário

21/1 a 19/2

A Lua nova do começo do mês traz amor, favorecendo quem busca uma paixão. As comprometidas também viverão momentos incríveis a dois. Chegarão a pensar até em morar com o par ou aumentar a família. Vênus, que não orbita sua casa do amor desde o ano passado, irá iluminar esse setor a partir do dia 8, ampliando seu carisma. Invista em mudanças no visual. Pinte ou corte o cabelo e compre roupas novas. Perto da Lua cheia do dia 17, surgirão eventos e encontros com amigos. No dia 7, Mercúrio, o planeta que rege a criatividade, irá se conectar com seu regente, Urano, o planeta das surpresas. Durante todo o mês, reserve algum tempo para desenvolver um projeto artístico ou trabalho original. Ideias que envolvam tecnologia ou o mundo digital serão ainda mais beneficiadas. Dê atenção à sua intuição e busque novas inspirações. Amigos e família podem ajudar nesse processo. No dia 27, a energia do Sol e de Urano trará um resultado inesperado a uma questão relacionada à casa.

Peixes

20/2 a 20/3

Júpiter, o planeta da sorte, está no seu setor da felicidade e irá influenciar diretamente na sua produção e reputação até 2 de dezembro. A Lua cheia do dia 17 também lhe trará benefícios. Talvez você consiga uma promoção ou um bônus por seus resultados. Parece que há alguns problemas em sua casa, um tema que incomoda a todos. Isso pode exigir que tire alguns dias para resolver uma mudança ou questão mais urgente. Marte, o planeta da ação, estará em Câncer o mês inteiro, tornando-o especial para o amor. No dia 13, quando o astro encontra Netuno, você se sentirá radiante e carismática. Sua vida romântica terá um toque de mistério. Um amigo deve lhe dar trabalho com um comportamento ciumento e possessivo. Perto do dia 27, você vai querer viajar. Se desenvolve um trabalho criativo e precisa de um tempo a sós, essa viagem poderá lhe oferecer um intervalo valioso. Os próximos meses prometem emoção e novidades. Aproveite então para descansar e cuidar de si mesma.

Áries

21/3 a 20/4

Está com muita vontade de viajar? É compreensível. A Lua Nova do começo do mês, em Gêmeos, vai deixar você ansiosa por aventuras. Para completar, Júpiter, o planeta da sorte, entra em sintonia com Mercúrio, o astro das viagens, expandindo sua curiosidade e o desejo de conhecer o mundo. Mantenha o foco na organização, evitando assim que detalhes como local do hotel ou horário do voo causem confusão. Seu lar ou sua família deverão ser temas recorrentes em seus pensamentos. Marte estará em Câncer, fazendo você refletir sobre relacionamentos e objetivos. No dia 13, o planeta recebe raios de Netuno, incentivando-a colocar planos em prática. Mesmo que esteja fora de casa, empenhe-se em iniciar esses projetos. Depois da Lua cheia do dia 17, seja cautelosa ao tomar decisões. Avalie todas as consequências. Neste mês, procure descansar para recuperar ao máximo as energias, pois o próximo trará dois eclipses muito exigentes.

Touro

21/4 a 20/5

O mês é ótimo para as finanças. Nos primeiros dias, a Lua nova em Gêmeos ilumina sua casa de lucro, indicando que receberá um aumento ou uma proposta de emprego. Fique atenta a contratos, pois a posição de Netuno em relação à Lua pode provocar pequenas complicações se houver detalhes mal explicados. A Lua cheia do dia 17 trará mais notícias sobre renda, e elas farão você muito feliz. Júpiter, o planeta da sorte, estará por perto, indicando que um acordo será benéfico. Com Marte no seu setor de viagens, é provável que você saia da cidade nos fins de semana para passeios ou encontros com novos parceiros comerciais. O melhor período para o amor é na primeira semana, quando Vênus passa por seu signo. Aproveite para mudar o visual. Você se sentirá muito bem consigo mesma, e o relacionamento se fortalecerá. No dia 27, o Sol em Câncer recebe energia de Urano, o planeta das surpresas. Está preparada para uma escapada inesperada? Você, que tende a planejar tudo, terá que aprender a liberar esse lado mais espontâneo. Abrace essa liberdade.

