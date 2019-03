Xororó conta como negociou a volta de Sandy e Junior

Um dos encontros mais aguardados de todos os tempos vai acontecer. A dupla Sandy e Junior anunciou uma turnê comemorativa de 30 anos, com 12 shows no Brasil. Um dos grandes responsáveis por isso foi Xororó, 61 anos, pai da dupla.

O sertanejo contou em uma entrevista ao Gshow que desde que “os meninos” anunciaram a separação, em 2007, ele recebia pedidos de admiradores para que os filhos voltassem a cantar juntos.

“Onde vou, e viajo o Brasil inteiro com shows, é sempre essa cobrança pela volta deles. Desde a separação eu ouço isso. Vez ou outra, comentava o que estava acontecendo, até que chegou um dia em que falei de novo, nessas centenas de vezes, e eles disseram: ‘Por que não, pai?’, contou Xororó.

Além dele, outra pessoa próxima aos dois teve uma parcela de culpa na reunião da dupla, Lucas Lima, marido de Sandy. De acordo com Noely, mãe de Sandy e Junior, tudo começou em uma viagem que eles fizeram para a fazenda.

“Começou com uma brincadeira, e aí o Xororó tocou de novo no assunto. Um olhou para outro, e o Lucas disse: ‘Vocês iam se divertir muito’. E eles pensaram mesmo que poderia ser legal”, contou Noely.

“No final do ano passado, o pessoal da equipe falou: ‘Olha, se vocês quiserem, dá para fazer, a gente já tem até os parceiros’. E eles: ‘Ué, vocês já estão tocando isso?’. E a gente falou: ‘Claro, o negócio é sério’”, contou Xororó.

A partir daí a decisão foi tomada pelos irmãos e anunciada em uma coletiva de imprensa que ocorreu no dia 13 de março. As apresentações começam em julho e vão percorrer várias cidades do Brasil como Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Manaus e Belém.

Xororó também contou que não imaginava que o reencontro dos filhos causaria tanto alvoroço. “Jamais poderíamos imaginar que fosse acontecer o que está acontecendo agora. Estamos muito felizes”, disse ele. Além disso, ele também afirmou que vai deixar sua agenda em segundo plano para não perder o que ele considerou ser o evento do ano.

