Lucas faz revelações sobre início de namoro com Sandy

Um dia após o anúncio oficial do retorno da dupla Sandy & Junior aos palcos, o músico Lucas Lima relembrou o início do relacionamento com a cantora e contou detalhes da vivência como marido e pai. Ele falou ao site do programa Tamanho Família, da Rede Globo.

Os dois ainda eram adolescentes quando se conheceram em um show da família Lima. A proximidade entre Sandy e Lucas foi inevitável graças ao estilo de vida semelhante que ambos levavam. “Eles viviam as mesmas coisas que nós, então rolou uma identificação logo de cara. Tínhamos os mesmos assuntos, as mesmas questões”, comentou o cantor.

A conexão levou então ao relacionamento, iniciado quando tinham 16 anos. Seria o primeiro de três namoros. Entre idas e vindas, a sensação de novidade aparecia a cada vez que se reconciliavam.

“É engraçado, porque cada vez que nos reencontrávamos, nos ‘reconhecíamos’. Como mudávamos muito nos períodos em que ficávamos separados, íamos nos entendendo de novo, conhecendo o outro mais uma vez.”

A última vez, porém, foi definitiva para Lucas. Ao reencontrar Sandy, ele percebeu que era com ela que queria casar e construir uma família. Desejo este que se realizou.

Vinte anos depois do início do relacionamento e casados há uma década, o casal é pai de Theo, de 4 anos. Planejada, a gravidez veio para aumentar a felicidade do casal e também desafiá-los, como conta o músico.

“É preciso se policiar, porque você começa a viver muito focado em desempenhar bem o papel de pai e, se não prestar atenção, o casal acaba virando uma dupla de sócios nessa função e se esquece de se dedicar à vida a dois. Temos que estar muito atentos para manter a relação também”.

A chegada do filho serviu também para reforçar valores que já eram muito prezados por ambos. Em especial, o da privacidade. Habituados a estarem expostos à mídia, o casal optou por resguardar Theo dos holofotes, não temendo as críticas decorrentes dessa postura.

Tamanho zelo e dedicação ao garoto faz com que, ao menos por enquanto, os planos de aumentar a família estejam descartados. “A criação que pensamos para ele é muito presente, muito minuciosa, com muita conversa… É uma dedicação enorme e, se tivéssemos mais um, não conseguiríamos nos dedicar da forma que gostaríamos, então estamos muito bem só com o Theo.”

Quanto ao segredo para manter um relacionamento tão duradouro e frutífero a longo prazo, Lucas diz não acreditar em fórmulas mágicas. Somente muito empenho e um trabalho de forma contínua são capazes de levar ao sucesso, acredita o músico.

