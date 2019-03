A playlist que Harry prepara para a chegada do bebê real

Com a chegada do bebê real cada vez mais próxima, os preparativos e celebrações estão a todo vapor. Enquanto Meghan prepara um segundo chá de bebê, o príncipe Harry trabalha na criação de uma playlist especial para o dia do nascimento de seu primogênito.

Segundo rumores, entre as músicas escolhidas estão “Eternal Source Of Light Divine”, que também foi trilha da caminhada de Meghan até o altar, e “Circle of Life”, de Elton John.

O príncipe também planeja tirar licença paternidade para acompanhar de perto a esposa e o filho durante as primeiras semanas. Apesar de não possuir um trabalho comum, Harry atua em serviços voluntários em nome da realeza.

Previsto para acontecer entre o final de abril e começo de maio, o nascimento do bebê pode ser antecipado, já que, aos 37 anos, Meghan se encontra em uma faixa etária em que o parto prematuro é comum. Por causa disso, a equipe médica da duquesa a tem mantido sob observação constante.

Enquanto o grande dia não chega, o casal tem estudado uma prática chamada “parto de lótus”, na qual o cordão umbilical não é cortado após o nascimento, permanecendo preso à placenta até que se solte sozinho.

Controverso, o ato é criticado por alguns médicos. Segundo eles, a prática pode ocasionar a proliferação de bactérias perigosas. Seus adeptos, entretanto, garantem que o cordão permite uma maior conexão espiritual entre a mãe e o bebê.

Leia também: William e Harry têm brigado, diz cineasta real à CNN

Siga CLAUDIA no Youtube