Rainha Elizabeth II nega pedido de Meghan e Harry

Meghan e Harry estão se mudando para o Palácio de Buckingham para o nascimento do bebê. No entanto, segundo o jornal The Sunday Times, a Rainha Elizabeth II negou um certo pedido deles.

Tanto a rainha quando o Príncipe Charles negaram que o casal tivesse uma residência completamente independente do palácio. “Existe uma estrutura institucional que não permite esse tipo de independência”, disse uma fonte.

“É bom ter os Sussex sob a jurisdição do Palácio de Buckingham para que eles não possam simplesmente fazer o que quiserem”, continua a fonte do jornal. A antiga residência do casal, desde que se casaram, fica nos campos do Palácio de Kensington, onde William e Kate moram com os três filhos.

Logo que o bebê chegar, em abril, Meghan e Harry se mudarão para a Frogmore Cottage, na região oeste de Londres.

