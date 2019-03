William e Harry têm brigado, diz cineasta real à CNN

Ao contrário do que muitos achavam, Kate Middleton e Meghan Markle não são as pessoas da família real que estão brigando. Segundo o cineasta real Nick Bullen, que tem feito programas sobre a família pelos últimos 20 anos, a disputa, na verdade, acontece entre os príncipes William e Harry.

Bullen é editor do programa “The Royal View”, que tem como objetivo separar o que é ficção do que é real sobre a família real britânica. O cineasta declarou à Fox News que, apesar de a mídia criar essa rivalidade entre as duas duquesas por “ser muito mais sexy”, nas palavras dele, a verdade descoberta durante o programa é que os irmãos estão passando por um período de discussões.

Ao contrário de rumores, Kate e Meghan não estão brigando

“Todos os irmãos brigam. Todas as famílias brigam. A briga deles, no momento, está se tornando pública”, conta. Ele admite, porém, que acredita que as pessoas não querem ver isso acontecendo com os dois príncipes.

“O conto de fadas é que eles estão mais próximos do que nunca e que um precisa do outro. Eu acho que isso provavelmente é verdade, mas também ambos são homens crescidos em seus 30 anos, começando suas próprias famílias, com esposas diferentes, mudando para diferentes partes do país, com deveres diferentes”, explica.

Bullen conta também que a notícia foi uma surpresa para ele, assim como para o apresentador do programa, Tom Vicent. “Eu acho que é realmente triste, porque você não quer ouvir uma notícia dessa”, declara. “Nós esquecemos que eles são pessoas. Nós brigamos com nossos irmãos e irmãs ao passar dos anos e, espero, que isso se resolva.”

Vicent contou que a informação sobre a suposta briga veio de uma pessoa “bem colocada” no convívio com a família. O motivo da briga não foi relevado.

Leia mais: Meghan Markle e Kate Middleton não viverão mais no Palácio de Kensington

+ Príncipe Charles e Diana sempre quiseram ter uma filha