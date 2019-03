Meghan Markle deve ganhar um segundo chá de bebê

Após quebrar o protocolo real com um chá de bebê realizado em Nova York, Meghan Markle decidiu desafiar as críticas e preparar uma segunda comemoração.

Sem a ostentação do primeiro evento, que custou cerca de 350.000 libras, o segundo chá de bebê deverá acontecer no Reino Unido, possivelmente no Palácio de Buckingham.

Especula-se que dessa vez apenas os amigos mais próximos de Meghan comparecerão, entre eles a ex-Spice Girl Victoria Beckham e a própria mãe da duquesa de Sussex.

“Doria virá para o chá de bebê. Será uma pequena reunião de cinco ou seis pessoas”, revelou uma fonte ao jornal Daily Mail.

