Tá chegando: Meghan e Harry se mudam para o nascimento do bebê

Desde o noivado, Meghan e Harry têm vivido em Nottingham Cottage. Agora, para facilitar alguns preparativos para o nascimento do bebê, o duque e a duquesa se mudaram para o Palácio de Buckingham.

Segundo a Reuters, a rainha Elizabeth aprovou que eles se mudassem e tivessem uma nova base no local. A intenção é que a medida ajude na chegada do bebê no próximo mês.

“Essa mudança muito planejada vai assegurar que os trabalhos de apoio permanente para o duque e a duquesa estejam em seus lugares, ao passo que iniciam sua família”, disse o Palácio de Buckingham em comunicado. Logo que o bebê chegar, no entanto, o casal irá para a Frogmore Cottage, na região oeste de Londres.

A decisão os separa do duque e da duquesa de Cambridge, com quem dividiam uma equipe desde o casamento. A antiga residência de Harry e Meghan fica nos campos do Palácio de Kensington, onde William e Kate moram com os três filhos.

