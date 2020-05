Thelma participa de campanha de combate à fake news

Thelma Regina, vencedora do BBB20, vem desempenhando um importante papel na luta contra o coronavírus desde que saiu do confinamento do reality.

Depois de participar da campanha da prefeitura de São Paulo reiterando a importância da quarentena, ela está participando de uma campanha no combate às fakes news.

A ação tem como objetivo o enfrentamento dos discursos de ódio nas redes sociais, bem como combater as notícias falsas sobre a pandemia do novo coronavírus. No vídeo, Thelma fala sobre variadas inverdades que foram divulgadas, e dá dicas de como não cair em conteúdos falsos.

A campanha é uma iniciativa das Redes Cordiais, que visa conter a propagação de mentiras, através de parcerias com vários influenciadores e da Agência Lupa, especializada em checagem de informação. O material está disponível em todas as redes sociais das duas instituições @redescordiais e @agencia_lupa.

