Quando o amigo é racista, a amizade e o respeito acabam

View this post on Instagram

precisamos falar da postura de @brancorodrigo. não costumamos mencionar alguém diretamente nesta página para preservar a identidade das pessoas, não apoiar uma cultura do cancelamento na internet e sobretudo, cuidar dos nossos, mas o que @judepaulla, @thelminha_assis e @majucoutinhoreal sofreram durante a LIVE que aconteceu ontem no perfil de @judepaulla precisa ser evidenciado. Ela foi surpreendida com as falas de Rodrigo, que sem o menor pudor, destilou seu racismo. Aliás, essa é a primeira coisa que precisa dita: a fala de Rodrigo não configura opinião, ponto de vista, liberdade de expressão ou quaisquer outras colocações dos passadores de pano. Configura RACISMO, que é um crime cruel e inafiançável, inclusive respaldado dentro das normas da lei. Dito isso, gostaríamos de deixar um abraço as meninas que sofreram essa violência direta e nominalmente deste rapaz. Ao longo da live @judepaulla ficou tão incrédula, que ainda tentou explicar para o colega a problemática profunda presente em sua fala, e infelizmente, o mesmo desdenha das meninas e justifica a cor única e simplesmente pelos espaços que elas ocupam. este post não tem intenção de provar que ele errou: isso é fato, ponto. o principal objetivo aqui, é ratificar a importância de estarmos alertas e reflexivos. @brancorodrigo tem quase 1M de seguidores em suas redes, é diretor de televisão e já esteve em grandes emissoras, ou seja, é ingenuidade pensar que essa lógica de um pensamento estrutural racista que coloca o negro na posição que ele as colocou, não está presente na massa da população e no conteúdo que consumimos. é fundamental analisar tudo com um viés crítico e racial, não aceitando violências que de tão naturalizadas, aprendemos a conviver com elas. texto: @ocaraquesente #influencianegra #racismoestrutural #rodrigobrancoracista