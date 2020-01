A jovem atriz Emma Corrin será a princesa Diana em The Crown

Princesa Diana morreu há 23 anos e mesmo assim continua despertando o mesmo amor e curiosidade que inspirava em vida. Que o diga a jovem atriz Emma Corrin, escolhida para vivê-la na próxima temporada de The Crown, ainda sem data confirmada para estrear na Netflix.

As gravações da série, aliás, tem sido avidamente registradas pelos fãs. Já saíram fotos de Olivia Colman, que volta como Rainha Elizabeth, Helena Boham Carter, que faz a princesa Margaret, Tobias Menzie, como príncipe Philip e o ator Josh O’Connor, que novamente aparecerá como príncipe Charles. Mas são as cenas de Corrin como Diana que têm repercutido mais.

Na última semana, em Londres, ela foi vista gravando uma sequência em frente ao Hotel Savoy, recriando o trabalho de Diana com o Barnado’s Champion Children Awards. A semelhança da jovem atriz de 24 anos impressiona os fãs obcecados. Emma Corrin foi vista com uma peruca que imita o famoso corte de Diana nos anos 80, assim como os vestidos bufantes. A réplica do vestido de Catherine Walker, na época a estilista predileta da princesa.

A produção da série sonhou inicialmente não expor as imagens de Corrin como Diana para guardar a surpresa da temporada, mas foi impossível. A participação dela na série foi confirmada em abril do ano passado, pelo autor de The Crown, Peter Morgan.

“Além de ter a inocência e a beleza da jovem Diana, ela tem a complexidade para retratar uma mulher extraordinária que passou de uma adolescente anônima para a mulher mais icônica de sua geração”, disse Morgan.

E quem é Emma Corrin?

A jovem atriz, recém-formada pela Cambridge University e St John’s College, ainda vive na casa dos pais, em Kent, a sudeste de Londres, e os dois irmãos mais novos. A mãe é terapeuta e o pai empresário. Ao ser anunciada no papel mais ansiado da série, ela foi humilde. “Eu sempre fiquei colada no show e o fato de estar entrando para uma família de atores tão talentosos é surreal”, ela disse. “Princesa Diana foi um ícone e ainda causa um efeito inspirador e profundo. Poder explorar sua personalidade com o texto do Peter é uma oportunidade excepcional e eu espero fazer justiça a ela”, acrescentou.

Em seu Instagram, Emma Corrin posta mais sua vida familiar, mas recentemente fez uma homenagem à mulher que pode fazer dela uma estrela, a própria Diana. “Aqui está ela”, a atriz postou uma foto da princesa, que bem poderia ser uma foto de bastidores da série.

A experiência prévia de Corrin como atriz se reduz a papéis coadjuvantes na TV britânica. O ator Josh O’Connor, muito elogiado por sua atuação como Charles, acredita no acerto da escolha. “Claro que não vou revelar tudo o que estamos fazendo, mas estamos gravando a 4ª temporada e Emma está fazendo um trabalho extraordinário”, ele disse.

“O mais interessante é que sabemos tanto da relação entre Charles e Diana. Especificamente nós sabemos a versão de Diana para os fatos e também sabemos até demais sobre o lado de Charles. O interessante vai ser ver como Peter vai navegar entre os dois lados para contar a história em cima do que nós temos conhecimento”, comentou O’Connor.

A próxima temporada de The Crown deve cobrir os anos de 1977 até 1990, portanto mostra o namoro, noivado, casamento e nascimento dos príncipes William e Harry, assim como o triângulo amoroso entre Diana, Charles e Camilla (interpretada pela atriz Emerald Fennell). As imagens de William ainda bebê foram uma das primeiras que vazaram na internet.

The Crown segue também colecionando prêmios. Venceu o SAG awards como Melhor Elenco de Série Drama e o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Séries Drama para Olivia Colman. A próxima temporada também trará a atriz Gillian Anderson como a primeira-ministra Margaret Thatcher.

Segundo o diretor da Netflix, Ted Sarandos, o plano é fazer seis temporadas, cobrindo todo reinado de Elizabeth II. Ou seja, as piadas que a série ainda vai contar o recente Sussexit não está longe da realidade, mesmo com o príncipe Harry brincando que não vai deixar a série chegar até lá.