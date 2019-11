Imagens de Diana, Charles e Margaret Thatcher na 4ª temporada de The Crown

Um dos grandes sucessos da 3ª temporada de The Crown é a atuação do ator Josh O’ Connor como príncipe Charles quando jovem. Unanimidade da crítica, O’Connor passa empatia e desperta simpatia por um tímido e conflitante príncipe de Wales. Na temporada atual, acompanhamos o início do conturbado romance com Camilla, na época ainda Shands (de solteira) e Parker Bowles (quando se casa com o primeiro marido).

Mas os que fãs anseiam é a entrada da princesa Diana na trama, o que vai acontecer na próxima etapa da história. Algumas imagens da atriz Emma Corrin como a mãe dos príncipes William e Harry já vazaram para imprensa e as duas estão muito parecidas. A atriz tem a mesma idade que Diana na época. A viagem do príncipe herdeiro com Diana à Austrália, em 1983, foi marcante por vários aspectos e por isso está garantida como um dos momentos a serem retratados em The Crown. A viagem foi a primeira de Diana ao exterior e ela não abriu mão de levar o príncipe William com ela, mesmo com o pequeno tendo apenas nove meses de vida. Até essa viagem, nenhuma criança Real acompanhava aos pais em viagens oficiais. O costume hoje é adotado tanto pelo próprio William quanto o príncipe Harry, que levam os filhos com eles em seus compromissos no exterior.

Nas imagens das gravações na Espanha, os atores estavam com figurinos iguais ao ex-casal Real.

Enquanto Josh O’ Connor volta como Charles, o elenco passa por nova alteração. A Rainha não será mais interpretada por Olivia Colman, que está na 3ª temporada. Além de Diana, a 4ª temporada terá também o período de Margaret Thatcher como Primeira Ministra. A atriz Gillian Anderson interpretará a famosa líder política e já foi clicada no papel.

Gillian Anderson no set de filmagens de The Crown

Anderson aparece no set de filmagens usando o tradicional vestido azul e com o penteado famoso da Dama de Ferro. “Estou muito animada de fazer parte do elenco de The Crown e ter a oportunidade de interpretar uma complicada e controversa mulher”, disse a atriz. “Sem dúvida Thatcher foi formidável e estou feliz de explorar embaixo da superfície e, ouso dizer, me apaixonar pelo ícone que, amada ou odiada, definiu uma era”.

No período que fará parte da série, Thatcher ascende como Primeira Ministra no auge da Guerra Fria, com uma Inglaterra enfrentando uma das piores crises econômicas de sua História, com atentados terroristas na Irlanda do Norte e a Guerra das Malvinas. Meryl Streep ganhou um Oscar interpretando Thatcher no filme A Dama de Ferro, seria um Emmy à vista para Anderson?

