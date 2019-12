Primeiras imagens de William em ‘The Crown’ são simplesmente demais

A estreia de príncipe William em The Crown já foi gravada! O elenco da série foi flagrado durante as filmagens da quarta temporada da trama na Espanha, enquanto recriavam a icônica viagem de príncipe Charles e princesa Diana a Austrália, em 1983. Com apenas 9 meses, a viagem foi a primeira tour real de William.

Fotos do set de filmagem mostram a atriz Emma Corrin, intérprete de Diana, subindo escadas em direção a um avião. E, logo atrás dela, uma outra atriz fazendo o papel de babá da família com um bebê no colo, representando William.

Apesar da vida na realeza, Lady Di fez de tudo para dar uma infância normal aos filhos, William e Harry. Além de passar o máximo de tempo possível com eles, Diana fazia questão de levá-los a lugares comuns, como parques de diversões e restaurantes fast foods.

