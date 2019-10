Divulgadas primeiras imagens da Princesa Diana em ‘The Crown’

As primeiras imagens de Emma Corrin como Princesa Diana para a série The Crown foram finalmente divulgadas, nesta segunda-feira (7). A atriz gravava cenas em Málaga, na Espanha, ao lado do colega Josh O’Connor, que interpretará príncipe Charles na quarta temporada do seriado britânico.

Pela caracterização, conseguimos perceber que a cena remete à visita de Lady Di ao Hospital Freemantle, em Perth, na Austrália, em 1983. Corrin usava um vestido rosa com bolinhas, bem parecido com a peça usada pela princesa na ocasião. Já Josh estava caracterizado como Charles, vestindo um elegante terno cinza. Confira abaixo!

Emma Corrin como Princesa Diana nas gravações da quarta temporada de The Crown

Emma Corrin como Princesa Diana e Josh O’Connor como Príncipe Charles

Na época da viagem à Austrália, Diana tinha apenas 22 anos e era sua primeira turnê real com William, que tinha apenas nove meses de vida.

As imagens são dos bastidores da quarta temporada de The Crown, que ainda está sendo gravada. Já a terceira temporada da trama será lançada mundialmente no dia 17 de novembro, pela NETFLIX, e será estrelada por Olivia Colman, como Rainha Elizabeth II, e Tobias Menzies, como Príncipe Philip.

