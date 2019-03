Quem irá interpretar Lady Di em The Crown? Aqui o que já se sabe

Com as filmagens da terceira temporada de The Crown finalizadas, um anúncio feito pelo jornal britânico The Sun tem gerado especulação.

Segundo o tabloide, a equipe de produção da série está em busca de uma atriz para interpretar a Princesa Diana na temporada seguinte, cuja preparação já está a todo vapor. Exigindo uma “jovem estrela encantadora com capacidades extraordinárias”, o anúncio chama atenção pela descrição do papel:

“Ela precisa ser charmosa, engraçada e uma exibicionista social em público, desesperada, solitária e auto-depreciativa em seus piores momentos e ter o tipo de intensidade psicológica de Mia Farrow em ‘O bebê de Rosemary'”.

Rainha Elizabeth na primeira temporada de The Crown

A comparação com a protagonista de um filme de terror reforça os rumores de que o criador do show, Peter Morgan, não está preocupado em incomodar a realeza britânica. “Peter não vai suavizar o impacto que Diana teve na família real, assim como não fez quando escreveu ‘A Rainha'”, revelou uma fonte interna ao jornal, se referindo ao filme de 2007.

Por enquanto, os palpites sobre que interpretará a jovem Lady Di apontam para a atriz britânica Florence Pugh, 23. Lucy Boynton, 25, de Bohemian Rhapsody e Ellie Bamber, 22, a Cosette de Les Miserables, também estão entre as cotadas.

A terceira temporada de The Crown está prevista para estrear em julho na Netflix.

