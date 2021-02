O que não pode faltar na lista de material escolar do seu filho

Fevereiro é mês de volta às aulas, com a pandemia tudo mudou, até mesmo a forma que as crianças apreendem que agora é remotamente ou em modelos híbridos. Procuramos a professora Ana Clara Gorgulho Honorato, 43, leciona há 26 anos na rede particular de ensino, para falar dos itens principais da lista de material dos alunos.

Para educadora itens essenciais como lápis, caderno e borracha devem ser procurados pelos pais, mas a prioridade também é uma internet de qualidade para o acesso aos estudos da residência. “Muitas vezes a conexão trava e atrapalha no aproveitamento do estudante é essencial internet de qualidade e material estarem à disposição do aluno para o aprendizado”, explica Ana, da escola Clarassoti, em Ribeirão Pires cidade do ABC Paulista.

A professora também aponta que os materiais de artes, por exempli, mudam de acordo com o ano. “A turma do fundamental usa mais tinta guache, giz de cera, lápis de cor, as atividades são mais lúdicas, o pessoal do sexto ano usa muita argila, fazem escultura, pintura em tela. Ensino médio é mais o caderno de arte em si para reprodução de obras famosas”, conta a profissional do quarto ano do ensino fundamental.

Depois de receber todas as dicas de Ana, fizemos um levantamento dos materiais mais em conta e de qualidade para seu filho iniciar o ano letivo feliz:

1- kit de lápis de cor, caneta, lápis, apontador e borracha R$14,90. Compre aqui.

2- Folha de sufite R$4,70. Compre aqui.

3- Caderno de uma matéria R$18,59. Compre aqui.

4- Caderno de 10 matérias R$35,90. Compre aqui.

5- Caderno de artes R$15,90. Compre aqui.

6- Estojo R$22,40. Compre aqui.

7- Mochila R$39,90. Compre aqui

8- Marca texto R$3,85. Compre aqui.

9- Kit com lapiseira 0.7, grafite 0.7, borracha, blocos adesivos, corretivo, caneta azul, preta, vermelha, apontador, marca texto neon, lápis HB, estojo, um caderno 10 matérias R$86,91. Compre aqui.

10- Tinta guache neon R$7,00. Compre aqui.

