Frases e palavras na decoração: 6 dicas e ideias para se inspirar

Os ambientes modernos, inspirados em um visual mais jovem e divertido, sem dúvidas hoje são preferência de quem está reformando ou montando seu próprio lar. A simplicidade e a criatividade são pontos chaves desse tipo de decoração em que menos é mais.

Um elemento simples, mas personalizado, que ganhou espaço decorativo foram as palavras e as frases. Não há regras na hora de escolher a mensagem. “Frases motivacionais ou bem-humoradas, referências de livros, filmes ou games, ou até mesmo apenas uma única palavra que traga um sentimento fazem a diferença no décor”, dizem as arquitetas Marina Salomão e Carol Multini, do Studio Mac.

Confira algumas dicas e inspirações para combinar palavras e frases na decoração

1- Quadros decorativos

É a forma mais comum de levar as frases à decoração. São fáceis de transportar entre os ambientes, podendo enfeitar qualquer espaço da sua casa, ou seja, se enjoar do quadro na sala, ainda há os quartos, cozinha, banheiro e assim por diante. A moldura também pode participar da composição.

2- Letreiro Neon

Esse tipo de decoração nos remete aos cenários de filmes e séries dos anos 80, além lembrar letreiros de discotecas e barzinhos. Ou seja, o sentimento provocado é de diversão! Esse modelo é ideal para quem quer dar um ar mais jovem e despojado à decoração.

3- Capas de almofadas

Assim como os quadros, as capas de almofadas se destacam pela sua simplicidade e praticidade. Elas são uma forma de manter o ambiente sempre renovado. Se uma capa está lavando, coloque outra, fazendo com que seja possível alterar com frequência as cores da decoração.

4- Esculturas de parede

Esse modelo, em especial, se destaca por causa de suas formas em 2D ou 3D. Seu diferencial é o de dar mais vida às palavras. As peças mais comuns são de madeira e ferro. “É possível brincar com diferentes tipografias e formas de explorar as palavras em um mesmo projeto, conferindo jovialidade”, dizem Marina Salomão e Carol Multini.

5- Parede de lousa

Essa forma de trazer as palavras aos ambientes ganhou a preferência da maiorias das pessoas e possibilita levar as frases até mesmo para a cozinha. Além de divertida, a parede é funcional. O que acha de usar tinta de lousa nas paredes para deixar frases diárias, lembretes, regras, receitas ou até mesmo fazer uma lista de compras com giz?

6- Adesivos

Os adesivos garantem uma grande possibilidade de composições, além de apresentarem um ótimo custo-benefício e versatilidade: podem ser aplicados tanto em paredes como em móveis e vidros. “Eles se encaixam em todos os cômodos e podem até mesmo compor uma parede super estimulante em um escritório, por exemplo”, dizem as arquitetas do Studio Mac.