Ex-namorada de Nego do Borel revela agressões do cantor à mãe

As acusações contra Nego do Borel não cessam. Após a atriz Duda Reis, última companheira do cantor, relatar denúncias de violência psicológica e sexual cometidas por ele, foi a vez de outra ex-namorada, Swellen Sauer, divulgar mais abusos.

Em entrevista ao youtuber Bruno de Simone, Swellen, que já foi assessora de Nego no começo da carreira, falou sobre o comportamento explosivo do cantor, incluindo a própria mãe dele. “Quando eu comecei a perceber um comportamento agressivo, não era nem comigo, a princípio. Era com a mãe dentro de casa, a forma como se comportava. Era agressivo no tom de voz, por ser contrariado e bater e jogar as coisas longe e quebrar, agressivo de dar cabeçada em uma porta… era esse nível de agressividade”, revelou.

Em 2020, Swellen contou um triste episódio, em que o ex-namorado teria a enforcado com um cabo de celular. Para a Bandeirantes, ela também relatou que o parceiro não media ofensas durante o relacionamento e só a respeitava mais no ambiente de trabalho.

Sobre o tema traição, ela reconhece que foram várias, mas que não era o que mais lhe prejudicava. “Claro que não é um comportamento adequado você trair uma namorada, mas isso é o de menos numa relação de abuso. É você levantar da sua cama para ir ao banheiro de roupa íntima, e o cara falar do seu corpo de forma pejorativa. É o cara sair para balada e saber que você não vai com ele e falar ‘eu estou bonito? Você acha que vou arranjar uma loirinha hoje?'”, disse.

Veja a entrevista completa: