Inep altera gabarito do Enem após acusações de racismo

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, órgão responsável pela realização do Enem, anunciou nesta quinta-feira (28) que foram feitas duas alterações no gabarito do exame de 2020.

A mudança de duas respostas na prova de linguagens se deu após ser apontado que as alternativas indicadas como corretas pelo Instituto apresentavam cunho racista.

A primeira pergunta, na prova de inglês, pedia aos candidatos que interpretassem um trecho do livro Americanah, da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie.

Nele, duas mulheres negras em um salão de beleza conversam sobre alisar ou não os fios. Diante da sugestão da cabeleireira Aisha de que o alisante tornaria mais fácil pentear os cabelos, a protagonista Ifemelu rebate, dizendo que gosta de seu cabelo natural e que não é difícil pentear os cabelos se eles estiverem hidratados corretamente.

A prova pede, então, que o candidato classifique os argumentos de Ifemelu. Para muitos que prestaram o exame e professores que corrigiram as provas, a resposta certa seria a alternativa C (“revelam uma atitude de resistência”). Contudo, no gabarito oficial, a alternativa D (“demonstram uma postura de imaturidade”) foi marcada como correta.

