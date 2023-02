Guia dos incensos: veja os melhores para atrair prosperidade, amor e mais

Acender um incenso em casa após um dia estressante é uma delícia, né? O cheirinho, a fumaça e o clima que este item proporciona são definitivamente indispensáveis. Contudo, o poder das ‘varetinhas mágicas’ vai muito além disso: de acordo com Raphael Kakazu, criador da página “Covil dos Feiticeiros” (@covildosfeiticeiros), os incensos, desde os primórdios da história, são considerados meios de comunicação entre os vivos e os mortos. “Se olharmos as civilizações antigas, como os egípcios e os gregos, é super comum encontrar oferendas aos deuses através deles”, explica.

Aliás, o espiritualista e criador de conteúdo revela que até mesmo a Bíblia contém referências à defumação de ervas sagradas, como a mirra e o olíbano. Então, imagine só: desde os primórdios dos tempos, estes objetos estão conectados à espiritualidade. Não é brincadeira não, viu?

Pensando nisso, CLAUDIA separou alguns dos melhores incensos para diferentes finalidades! Tem para atrair prosperidade, amor, saúde, proteção e muito mais. Confira:

Incensos para atrair prosperidade

Para quem está precisando de uma graninha extra ou ter aquela sonhada promoção no emprego, Raphael recomenda utilizar três essências: canela, alecrim e laranja. Ele esclarece as escolhas: “Eu penso que precisamos de energia, disposição e foco para prosperar. E é justamente nestes aspectos que essas ervas nos ajudam. Aqui, estamos falando de incensos que vão trabalhar o nosso ânimo e o raciocínio lógico, que são pequenos detalhes que nos fazem ter sucesso, e claro, uma graninha a mais.”

Incenso para limpar a energia de casa

Por ter propriedades energeticamente expectorantes, a principal escolha do espiritualista é o eucalipto. Porém, outros incensos como o de olíbano ou benjoim também são ótimas dicas. “Para quem tiver a oportunidade de comprar, eu recomendo o bastão de sálvia branca. É maravilhoso.”

Incenso para calma e tranquilidade

Em primeiro lugar, o especialista indica o anis estrelado, que está intimamente ligado a um estado de relaxamento. E claro, há aqueles aromas mais conhecidos, como a lavanda e a rosa branca. “Essa última é muito interessante, pois o cheiro adocicado realmente inspira uma maior tranquilidade.”

Agora, se você quer ficar na paz, mas nem tanto, aposte no gerânio: “Ele traz calma sem nos deixar sonolentos. É mais aquela tranquilidade para conseguir dar conta das tarefas do dia a dia”, afirma.

Incenso para conseguir um amor

Sem sombra de dúvidas, o incenso de rosas vermelhas é o mais indicado para quem quer conquistar um novo amor: “Essa flor se tornou um símbolo universal da sexualidade e paixão. Não há como sentir o aroma e não se encantar por seu poder de sedução”, diz.

Outra opção diferentona é o ylang ylang, que possui cheiro doce, resina poderosa e trabalha a libido de forma excelente. “Também indico novamente a lavanda para estes casos, pois ela é um dos maiores afrodisíacos que temos.”

Incenso para melhorar a saúde

Por ser uma planta regida pelo Sol, Raphael aponta o louro como o melhor incenso para aumentar a imunidade: “Ele contém propriedades de cura fortíssimas. Nesta linha, também indico o cedro, que tem aroma amadeirado e fortalece qualquer coisa, e o manjericão, que nos cura fisicamente através dos sentimentos. Ele mantém as emoções saudáveis.”

Incenso para proteção do lar

Quer manter a sua casa livre de más energias e espíritos obsessores? Para isso, o criador do “Covil dos Feiticeiros” indica a tríade clássica da proteção energética: arruda, guiné e pimenta.

Cuidados e pontos de atenção com o incenso

Kakazu rebate os tabus em relação a acender incensos dentro de casa: “Muitos afirmam que é perigoso realizar trabalhos espirituais dentro do lar, mas isso é uma crendice, um dogma. Nossa casa é o nosso maior porto seguro, pois concentra a maior quantidade do poder pessoal que temos. Quem dita as regras do lar somos nós. O único cuidado é em relação ao uso excessivo, que afeta a respiração e ataca a rinite”, brinca.

Outra ressalva importante: fuja daqueles incensos que prometem chamar dinheiro ou trazer a pessoa amada: “Eles prometem um resultado sem nem sabermos a sua composição. Todos esses atrativos prontos me geram desconfiança.”

Varetinhas x incensos naturais

Por fim, na dúvida entre as varetinhas ou as ervas naturais, dê preferência às folhas extraídas diretamente da terra. “Energeticamente falando, não há nada melhor do que aquilo que tiramos da própria natureza. Mas a vareta funciona super bem, sem problemas. Aliás, se quiser um aroma de maior qualidade, opte por incensos indianos importados, pois eles contém massala em sua fabricação, que é uma resina extremamente aromática, intensa e que traz os sentidos à tona”, conclui.