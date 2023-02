10 dicas para deixar a sua sala mais aconchegante

Além de ser um lugar de descanso em casa, a sala de estar é também um ambiente social, onde costumamos receber os amigos e a família. Por isso, é preciso pensar em uma decoração que seja eficiente para as duas situações. Seja para receber ou relaxar, o conforto é um quesito fundamental, por isso, preparamos uma seleção de ideias para deixar sua sala aconchegante. Confira logo abaixo!

Sala aconchegante? Aposte nos tons quentes

Se você é fã de uma decoração colorida, planeje a paleta que pretende usar no ambiente, antes de comprar móveis e acessórios. E não se esqueça das cores das paredes! Uma ideia é escolher tons terrosos para a sala, que estão em alta, e também são capazes de criar uma atmosfera acolhedora nos ambientes.

Sala de estar com plantas

As plantas são um ótimo recurso para deixar os ambientes com mais estilo e também com uma gostosa sensação de bem-estar. Afinal, não há nada melhor do que ter a natureza por perto, inclusive, dentro de casa. Então, vale criar uma urban jungle e abusar das plantas em vasos no chão, pendentes e organizadas em prateleiras. Projeto do escritório Co+Lab Juntos | Arquitetura.

Veludo na sala de estar

Elegante por si só, o veludo é um tecido que traz glamour para o décor, mas também muito aconchego. Por isso, pode ser uma boa escolha na hora de definir o sofá.

Almofadas e mantas

As almofadas podem trazer ainda mais conforto para a sala de estar, então, aposte em um mix de modelos e tecidos diferentes para garantir variedade de texturas. Além disso, nas estações mais fria, vale incluir também uma manta. Uma dica extra: técnicas artesanais são uma tendência, por isso, vale investir em peças de tricô e crochê, por exemplo. Projeto da arquiteta Amanda Miranda.

Texturas naturais na sala

Continua após a publicidade

Assinado pelo escritório Maia Romeiro Arquitetura, este projeto traz uma atmosfera relaxante, graças aos tons e texturas naturais escolhidos pelos profissionais. Linho, algodão, madeira e tramas dialogam em harmonia e compõem um décor despojado e aconchegante. Para completar, as plantas, que entraram em abundância, trazem sensação de frescor.

Papel de parede na sala

Além de ser um revestimento versátil, o papel de parede pode ser um recurso rápido e fácil para mudar o visual da sua sala de estar. Se você escolher uma estampa maximalista ou com visual natural, certamente, vai deixar o ambiente ainda mais acolhedor.

Sofá-ilha

Ideal para relaxar e receber, o sofá-ilha — que tem assento dos dois lados — funciona bem para layouts que permitem posicionar o móvel no meio do ambiente, como neste projeto do arquiteto Henrique Ramalho. O resultado é uma decoração versátil e despojada.

Memórias na parede

Tem uma parede vazia na sala? Então, aproveite para montar sua gallery wall com quadros, fotografias, objetos afetivos. Se você escolher uma cor intensa como pano de fundo, o resultado será ainda mais interessante e cheio de personalidade.

Curvas e mais curvas

Você já deve ter percebido que as curvas invadiram o universo do design de interiores. Isso porque o traço orgânico traz sensação de leveza e conforto. Então, por que não trazê-lo para a sala? Os sofás curvos estão na moda, então não vai ser difícil encontrar o modelo ideal para o seu ambiente.

Estilo boho

O mix de cores, texturas e estampas caracteriza o estilo boho na decoração e esse visual maximalista traz também um aconchego visual. Se você gosta de uma estética eclética, aposte nesse estilo na hora de decorar sua sala e procure reaproveitar peças, já que nesse estilo quanto mais misturado, melhor.