Wandinha: 7 filmes e séries para quem já está com saudades da série

Wandinha, novo seriado criado pelo lendário Tim Burton e protagonizado por Jenna Ortega, acaba de se tornar a produção mais reproduzida no período de uma semana na história da Netflix, superando a quarta temporada de Stranger Things. Portanto, não é exagero afirmar que a maioria do público já maratonou todos os episódios e não vê a hora de conferir a segunda temporada.

Infelizmente, essas coisas demoram, e os novos episódios não devem chegar ao catálogo tão cedo. Até lá, que tal conferir algumas produções com a mesma vibe de Wandinha? Na lista, incluímos filmes e séries com estética gótica, humor ácido, famílias bizarras e investigações sobrenaturais. Amou, né? Então dá uma olhada:

A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça (Globoplay)

É impossível começar a lista sem citar uma das grandes obras de Tim Burton: A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Desde a narrativa investigativa sobrenatural, que acompanha Ichabod Crane (Johnny Depp) tentando descobrir quem está por trás dos inúmeros homicídios na cidade de Sleepy Hollow, até a direção de arte, que evoca um tom cinematográfico gótico e fantasmagórico, o filme compartilha inúmeras semelhanças com Wandinha.

Quer um motivo extra? Christina Ricci, que interpreta a Ms. Marilyn Thornhill na série da Netflix (e também deu vida à Wandinha nos anos noventa) dá as caras no elenco.

Os Fantasmas Se Divertem (HBO Max)

Outro clássico no mesmo estilo de Wandinha é Os Fantasmas Se Divertem, também dirigido por Tim Burton. Repleto de elementos sobrenaturais, o longa aposta no humor ácido para contar a história de um casal que, após morrer, decide importunar os novos moradores da casa em que residiam.

O Mundo Sombrio de Sabrina (Netflix)

Se você gostou de Wandinha, é praticamente impossível não curtir O Mundo Sombrio de Sabrina. A produção gira em torno de Sabrina Spellman, uma adolescente que, ao mesmo tempo em que faz parte de uma família de bruxas e estuda num colégio para jovens mágicos, precisa levar uma rotina “normal” numa cidade repleta de cidadãos comuns. E claro, no meio disso tudo, a personagem ainda precisa investigar assassinatos misteriosos e escapar de demônios. Praticamente a mesma proposta do novo seriado de Tim Burton, né?

Sandman (Netflix)

Parece que a Netflix definitivamente embarcou em sua fase gótica… Sandman e Wandinha compartilham inúmeras semelhanças: ambas mergulham profundamente numa estética Halloween, possuem elementos mágicos atrelados ao roteiro e colocam a investigação sobrenatural no centro da trama. Portanto, se quiser algo com uma pitada a mais de ação do que o seriado de Burton, a produção inspirada nos quadrinhos de Neil Gaiman é uma parada obrigatória.

What We Do In The Shadows (Star+)

Humor ácido? Check! Família sobrenatural tentando se adaptar ao mundo dos humanos? Check! Estética gótica? Check! Parece que estamos falando de Wandinha, mas o seriado em questão é What We Do In The Shadows, aclamada produção vencedora do Emmy. Com uma pegada menos teen que a produção estrelada por Jenna Ortega, a obra criada por Jemaine Clement acompanha uma família secular de vampiros tentando se adaptar às modernidades do século XXI.

The Rocky Horror Picture Show (Star+)

Como não amar The Rocky Horror Picture Show? Esta é provavelmente a produção com a melhor estética da lista. Com figurinos inventivos, direção de arte fabulosamente sombria, humor ácido e canções vibrantes, o clássico estrelado por Tim Curry e Susan Sarandon definitivamente inspirou inúmeras obras de Tim Burton, incluindo Wandinha. Vá assistir agora!

Franquia Harry Potter (HBO Max)

E por último, não podemos deixar de citar a franquia Harry Potter, que segue os mesmos moldes de Wandinha: adolescentes excluídos tentando se readaptar num colégio feito para jovens bruxos ao mesmo tempo em que enfrentam ameaças sobrenaturais.

Porém, na saga baseada nas obras de J.K. Rowling, o tom é muito mais familiar e colorido. Mesmo assim, vale a pena rever para entrar no clima de Wednesday antes da estreia da segunda temporada!