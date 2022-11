As melhores estreias de filmes e séries nos streamings em novembro de 2022

As estreias de filmes e séries nas plataformas de streaming durante este mês prometem ser inesquecíveis. Para começar, a aguardada quinta temporada de The Crown já está disponível no catálogo da Netflix. Desta vez, a trama irá abordar alguns dos períodos mais controversos da família real, incluindo o escandaloso divórcio entre a Princesa Diana e o Príncipe Charles.

Wandinha, série sobre a personagem de A Família Addams dirigida por Tim Burton, também será disponibilizada neste mês. Descrita como uma produção que mescla fantasia, humor ácido e terror, a obra protagonizada por Jenna Ortega tem tudo para se tornar uma das mais comentadas do ano.

Por fim, A Mulher Rei, aclamado filme com Viola Davis e Lashana Lynch, chega ao acervo do Amazon Prime Video no dia 24 de novembro. Imperdível, né?

A seguir, você confere as principais estreias dos streamings em novembro:

Não se Preocupe, Querida (06/11)

O controverso Não se Preocupe, Querida, estrelado por Harry Styles e Florence Pugh, já está disponível no catálogo da HBO Max. Na trama, uma dona de casa dos anos 1950 que vive em uma bairro experimental utópico começa a questionar o sistema que permeia a sua realidade.

Onde assistir: HBO Max

Relacionadas Famosos Adele e Harry Styles curtem férias juntos no Caribe

The Crown – 5ª temporada (09/11)

A elogiada quinta temporada de The Crown acompanha a família real durante os anos noventa — um dos períodos mais polêmicos dos monarcas. Foi nesta época que a Princesa Diana se divorciou do Príncipe Charles, gerando um enorme alvoroço na mídia e fazendo com que inúmeros segredos da família viessem à tona.

Onde assistir: Netflix

Uma Proposta Natalina (18/11)

Em Uma Proposta Natalina, uma chef de cozinha precisa fingir que é a namorada de um amigo. O intuito é convencer os seus parentes que o colega está preparado para assumir a companhia da família. Mas claro, toda a encenação acaba despertando algo a mais entre a dupla.

Onde assistir: Star+

Terra dos Sonhos (18/11)

Com Jason Momoa (Aquaman) no elenco, Terra dos Sonhos acompanha Nemo (Marlow Barkley), uma jovem garota que descobre um mapa secreto para o mundo fantasioso de “Slumberland”, repleto de criaturas tão amigáveis quanto ameaçadoras. Mas apesar de arriscada, a menina decide embarcar nesta aventura com a esperança de reencontrar o seu pai falecido no local.

Continua após a publicidade

Onde assistir: Netflix

Desencantada (18/11)

A sequência de Encantada, estrelada por Amy Adams, se passa dez anos após os acontecimentos do primeiro filme. Agora, Giselle passa a questionar o verdadeiro significado de ‘felizes para sempre’, o que causa um rebuliço tanto no mundo real quanto em Andaluzia.

Onde assistir: Disney+

Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium (21/11)

O último concerto da turnê de despedida de Elton John finalmente chegará ao streaming. Gravado no Dodger Stadium, em Los Angeles, o show conta com hits atemporais no setlist como “Bennie and the Jets”, “Candle In The Wind” e “Your Song”. Experiência indispensável para os fãs do cantor.

Onde assistir: Disney+

Wandinha – 1ª temporada (23/11)

A altamente aguardada série de Wandinha, protagonizada por Jenna Ortega, irá acompanhar a personagem durante o seu período colegial. Enquanto todos ao seu redor lidam com dramas adolescentes corriqueiros, a menina direciona seus esforços para conseguir dominar as suas habilidades psíquicas e solucionar um antigo mistério familiar.

Onde assistir: Netflix

A Mulher Rei (24/11)

Estrelado pela vencedora do Oscar Viola Davis, a obra — baseada em fatos reais — retrata um grupo de mulheres que une forças para lutar contra os escravocratas que invadem as suas terras nos séculos XVIII e XIX.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Morte Morte Morte (24/11)

O aclamado slasher da A24 estará disponível na Amazon Prime Video já no final do mês. Dirigido por Halina Reijn, o longa de terror acompanha um grupo de adolescentes que se reúne para dar uma festa épica em uma mansão. Contudo, o que começa como uma noite divertida logo se transforma num pesadelo quando um assassino passa a matar um por um.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Relacionadas Cultura Ciência revela qual é o filme de terror mais assustador de todos os tempos

Love, Lizzo (24/11)

O documentário sobre a cantora Lizzo abordará temas como racismo, hate online e o processo criativo por trás dos maiores hits da artista.

Onde assistir: HBO Max

Relacionadas Cultura 7 documentários sobre feminismo para assistir