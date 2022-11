Netflix divulga trailer da 3ª temporada de Emily em Paris

Se você já está ansiosa para a estreia da 3ª temporada de Emily em Paris, temos uma boa notícia: a Netflix acaba de divulgar o primeiro trailer oficial, e ele entrega grandes pistas do que deveremos ver nas telas!

Emily (Lily Collins) terá muitos conflitos internos para resolver, tanto no amor, quanto no trabalho! Ela está em conflito sobre continuar no seu trabalho atual com Madeline, ou se juntar ao novo time de Sylvie – tanto que acaba ficando com ambos! Ela também ainda lida com seus sentimentos por Gabriel, mas parece ter escolhido tentar fazer a relação com Alfie dar certo. Assista abaixo:

A sinopse oficial da terceira temporada de Emily em Paris também foi divulgada:

“Um ano depois de se mudar de Chicago para Paris em busca do emprego dos seus sonhos, Emily se encontra em uma encruzilhada crucial em todos os aspectos de sua vida. Diante de dois caminhos muito diferentes, Emily terá que decidir exatamente onde reside sua lealdade – no trabalho e em sua vida romântica – e o que essas decisões significam para seu futuro na França, enquanto continua a mergulhar nas aventuras e reviravoltas surpreendentes e reviravoltas que a vida em Paris proporciona.”

