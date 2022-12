Dicas de skincare para manter a pele das axilas macia, suave e perfumada

Quando se fala em skincare, é comum se lembrar das áreas mais expostas, como rosto, braços e pernas, e se esquecer das axilas. Mas, apesar de escondidas, elas merecem bastante atenção, já que a pele do local é bastante sensível.

Com a chegada do verão, os cuidados devem ser dobrados, e os motivos são vários. Diante das altas temperaturas, a transpiração e o risco de mau odor aumentam. Além disso, para enfrentar o calor típico da estação, usamos e abusamos das regatas e blusas de alcinha, deixando a região à mostra. E, aí, manter as axilas macias, suaves e protegidas é ainda mais importante. Quer saber como? Revelamos aqui os passos essenciais para o cuidado completo dessa parte do corpo!

Higienizar com capricho

Os cuidados com as axilas começam na hora do banho. Para limpar a área, use sabonete adequado ao seu tipo de pele e esponja macia, fazendo movimentos delicados, e em seguida enxágue. Procure enxugar muito bem, já que, assim como os pés, o local tende a ficar abafado e úmido, uma combinação perfeita para a proliferação de fungos e bactérias causadores de irritação e mau odor.

Depilar? Só se for com delicadeza

Se você não se sente confortável com pelos nas axilas e prefere depilar, escolha um método que não agrida o local. Caso opte pelo uso de cera, use a descartável e tenha cuidado com a temperatura, para não se queimar. Se preferir a lâmina ou o barbeador, lembre-se de higienizar o aparelho com álcool 70%.

De qualquer forma, depois da depilação lave a pele com sabonete hidratante e enxugue delicadamente. E lembre-se de que, antes e depois da depilação, deve-se evitar uso de substâncias com ácidos e exposição ao sol.

Esfoliar e hidratar

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional Rio de Janeiro (SBD-RJ), toda vez que a pele é agredida, ela reage com um processo inflamatório e surge o pigmento escuro. Ainda segundo a entidade, entre as razões para o escurecimento está o uso de cera muito quente para se depilar, e surgimento frequente de pelos encravados e a exposição excessiva ao sol. Para ajudar a uniformizar a região, vale seguir um ritual de esfoliação, ao menos uma vez por semana, que desencrava os pelos e remove as células mortas da superfície da pele.

Continua após a publicidade

Proteger e cuidar

Invista na proteção e cuidado das axilas. E, aí, a escolha do antitranspirante tem papel fundamental, pois o produto tem a função de inibir a proliferação de fungos e bactérias que causam o mau odor. Mas há algumas versões que não só protegem como também cuidam perfeitamente da área.

A NIVEA, marca número 1 do mundo em cuidados com a pele, sabe que a região das axilas merecem atenção especial. Por isso, desenvolveu o antitranspirante PEARL & BEAUTY Fragrância Premium, que oferece 48 horas de proteção contra o suor e o mau odor. Mas seu diferencial fica por conta da fórmula, livre de álcool etílico e enriquecida com preciosos extratos de pérolas negras, ativos conhecidos por sua propriedade calmante, oferecendo axilas mais suaves e macias.

Inspirados em perfumes premium de todo o mundo, os óleos perfumados presentes na composição prolongam a sensação da fragrância marcante. O produto ideal para quem quer se sentir linda, cheirosa e protegida durante todo o dia todo, sem abrir mão do cuidado com a pele das axilas!

Agora a família Pearl & Beauty está completa Além do lançamento do Antitranspirante NIVEA PEARL & BEAUTY Fragrância Premium, você conta com o Antitranspirante PEARL & BEAUTY clássico, tanto na versão aerossol quanto em roll on. Com extrato de pérolas na formulação, também oferece uma fragrância duradoura, protege do mau odor e do suor por 48 horas e cuida perfeitamente da sua pele, deixando as axilas macias e suaves. Escolha o seu!

1/2 (PEARL & BEAUTY roll on/Divulgação) 2/2 (Antitranspirante PEARL & BEAUTY aerossol/Divulgação)