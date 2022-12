Wandinha: Easter Eggs e referências escondidas que você pode ter perdido

Wandinha, série de Tim Burton com Jenna Ortega no papel principal, já é um fenômeno na Netflix! A produção, que acompanha a filha mais velha da Família Addams tentando resolver um mistério em sua nova escola, quebrou recordes e já é a estreia mais bem-sucedida do streaming. E não é para menos: divertida e com toques obscuros, ela tem aquele “quê” de nostalgia ao trazer de volta para as telas uma das personagens mais queridas da família. Além, é claro, daqueles detalhes ocultos que tornam a experiência ainda mais interessante! Abaixo, você descobre os Easter Eggs e referências ao original que podem ter passado despercebidos.

Alusões aos filmes de Tim Burton

Nos cenários, os olhos mais atentos podem encontrar referências aos outros filmes de Tim Burton. A informação, inclusive, foi confirmada pelo designer de produção Mark Scruton. No café em que Tyler trabalha, por exemplo, é possível perceber um cata-vento de metal com um design do Cavaleiro Sem Cabeça (A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça), além da cartola de Willy Wonka, de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Nos salões sagrados da Academia Nevermore está uma cabeça encolhida, referência à Beetlejuice. Os ratos de taxidermia também retratam personagens de seus longas.

O estalar de dedos para abrir a câmara secreta

Para abrir o caminho para a sociedade secreta da Academia Nevermore, Wandinha precisa estalar os dedos duas vezes. Se o ritmo te pareceu familiar, é porque ele realmente é: é o som de entrada da música tema da Família Addams original. Aliás, você pode ouvir abaixo:

O ódio de Wandinha pelos Peregrinos

Já no primeiro episódio fica claro que Wandinha tem desprezo (ou ódio) pelos peregrinos – e você já viu isso antes: no filme A Família Addams 2 (Addams Family Values), a personagem precisa encenar uma peça de Ação de Graças e entrega um monólogo sobre a crueldade dos peregrinos, antes de incendiar o palco.

Continua após a publicidade

A introdução de Feioso

Na série atual, Wandinha resgata o irmão, Feioso, de dentro de um armário, amarrado com uma corda vermelha e com uma maçã na boca. No filme original de 1991, ele também é apresentado pela primeira vez amarrado com cordas vermelhas e com a maçã na boca. A única diferença é que, no longa, é Wandinha que está torturando o irmão.

Membros da família escondidos

Talvez tenha passado despercebido, mas alguns personagens da família Addams estão escondidos no set. É o caso do Primo Itt, que está em um retrato na parede no porão da Academia, da irmã de Mortícia, a tia Ofélia, que dá nome ao dormitório que Wandinha ocupa, e a Vovó Addams, que é citada em um diálogo.

As gárgulas

As gárgulas que aparecem logo no início da série também escondem um Easter Egg: elas forma desenhadas para representar os dferentes grupos da escola, como vampiros e sereias, e ainda apontam um grande segredo do “plot” da série, que, segundo os produtores, será revelado no futuro. Será que conseguimos descobrir qual é?