Charlotte conhece o Rei George em trailer do spin-off ‘Rainha Charlotte’

Falta pouco para maio, mês de estreia da minissérie ‘Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton‘. Após um teaser, a Netflix divulgou o primeiro trailer oficial do spin-off, que acompanha a juventude de Charlotte. Se você estava curioso para descobrir mais sobre a personagem, eis a oportunidade.

O vídeo mostra India Amarteifio como a jovem Charlotte conhecendo o monarca, Rei George, interpretado por Corey Mylchreest. Vale citar que o ator tem potencial para ser o novo namoradinho da internet, um efeito semelhante ao de Regé-Jean Page em Bridgerton. Assista ao trailer abaixo para entender o que estamos dizendo:

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton estreia em 4 de maio, na Netflix. Lembrando que as duas primeiras temporadas de Bridgerton estão disponíveis no catálogo do streaming e a terceira está programada para estrear este ano.