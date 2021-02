Quarta temporada de “The Handmaid’s Tale” ganha trailer

O trailer oficial da quarta temporada de The Handmaid’s Tale foi lançado nesta quinta-feira (25). Com estreia nos Estados Unidos marcada para o dia 28 de abril, a nova fase da série irá mostrar a luta de June (Elisabeth Moss), agora ativamente envolvida na rebelião para derrubar o governo de Gilead e salvar as mulheres.

Ao som de You Should See Me in a Crown, da cantora Billie Eilish, o trailer deixa claro que a quarta temporada será ainda mais repleta de cenas impactantes, com muito suspense, ação e reviravoltas. Segundo o site IndieWire, dos 10 episódios a serem lançados, três foram dirigidos por Elizabeth.

“A coisa que me deixou mais nervosa foi dirigir os atores. Eu estava nervosa, não sabia o que falar e não falava do jeito certo”, revelou a diretora durante um evento da Television Critics Association. “E, no fim, essa acabou sendo a minha parte favorita da experiência toda.”

Por causa da pandemia, as gravações para a quarta temporada The Handmaid’s Tale foram interrompidas em março do ano passado, sendo retomadas somente em setembro, o que causou o adiamento da estreia para este ano. Apesar disso, uma quinta temporada já está confirmada.

No Brasil, é possível assistir à série original da Hulu pelo Globoplay. A seguir, confira o trailer da nova temporada:

O que falta para termos mais mulheres eleitas na política