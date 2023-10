‘The Crown’ ganha teaser e data de estreia de sua temporada final

Longa vida à The Crown! O tão aclamado seriado da Netflix, que acompanha o polêmico reinado da Rainha Elizabeth II e os escândalos da família real, chega ao fim na 6ª temporada, que será lançada em duas levas de episódios. O anúncio das datas de estreia foi feito nesta segunda-feira (09), com um teaser especial.

A estreia da 6ª temporada de The Crown está marcada para 16 de novembro. Já a segunda parte chega no dia 14 de dezembro. Assista abaixo:

Teaser da 6ª temporada de The Crown

“A Coroa é um símbolo de permanência. É algo que se é, não que se faz”, ouvimos no teaser da temporada. Lançada em 2016, a série tem acompanhado as maiores polêmicas e escândalos da família real durante o reinado da recém-falecida monarca Elizabeth II. Vale lembrar que a 5ª temporada cobriu os acontecimentos dos anos 1990, com grande foco no Príncipe Charles e Princesa Diana e, claro, o grande escândalo de traição com a atual Rainha consorte Camila. Com isso, a 6ª temporada deve avançar até a morte de Diana. A fase final do seriado também acompanhará o início do namoro do Príncipe William e de Kate Middleton, atual princesa de Gales.

Na segunda parte, William e Harry serão interpretados por Ed McVey e Luther Ford, respectivamente. Já Kate Middleton será interpretada por Meg Bellamy. Veja imagem abaixo:

